Hilfen für Ukrainer sollen steuerlich gewürdigt werden

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat mit Blick auf die Ukraine-Hilfe einen „gesamtgesellschaftlichen Kraftakt“ gefordert. Die Situation hierzulande sei zwar nicht vergleichbar mit dem Leid in der Ukraine, aber auch auf Deutschland komme einiges zu, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Hannover. Zwischen Bund und Ländern müsse es weitere Gespräche über die Finanzierung der Hilfe für Kriegsflüchtlinge geben, forderte er. Allerdings sei noch unklar, um wie viele Menschen es gehe. „Wir wissen nicht, wie viele Menschen in welchem Zeitraum kommen werden.“ Das hänge maßgeblich vom weiteren Kriegsverlauf ab.

Wer Flüchtlingen aus der Ukraine oder den Menschen im Kriegsgebiet hilft, dessen Hilfe wollen Bund und Länder möglichst einfach auch bei der Steuer würdigen. So könnten etwa Spenden an anerkannte Organisationen unkompliziert steuerlich berücksichtigt werden, teilte das niedersächsische Finanzministerium am Freitag mit. Das bedeutet: Statt einer Spendenbestätigung genügt dem Finanzamt als Nachweis ein Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung, etwa der Kontoauszug.

Ukriane-Hilfe: Das gilt für Vereine, Unternehmen und Hotelbetreiber in Niedersachsen

Außerdem gilt demnach unter anderem: Rufen Sportvereine oder andere Vereine, deren Zweck eigentlich ein ganz anderer ist, zu Spenden für Menschen aus der Ukraine auf, hat dies keine negativen Folgen für ihre Steuerbegünstigung. Oder: Verzichten Arbeitnehmer auf die Auszahlung eines Teils ihres Arbeitslohns zugunsten von Spenden für Menschen aus der Ukraine, werden diese Lohnanteile beim steuerpflichtigen Arbeitslohn nicht angerechnet – sofern der Arbeitgeber dies dokumentiert. Das gilt den Angaben zufolge auch für Beamte, Richter oder Soldaten.

Eine Übersicht aus dem Braunschweiger Land:

Darüber hinaus gilt: Stellen private UnternehmenHotelzimmer oder Ferienwohnungen, die eigentlich für eine „umsatzsteuerpflichtige Verwendung“ vorgesehen sind, Flüchtlingen aus der Ukraine ohne Bezahlung zur Verfügung, verzichtet das Finanzamt auf eine Besteuerung. „In der Hilfe für die Geschädigten des Kriegs in der Ukraine müssen alle ihren Betrag leisten und die staatlichen Stellen sich eng abstimmen“, betonte Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU). Die Hilfsbereitschaft sei erfreulicherweise groß.

dpa

