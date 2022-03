Essehof. Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag im Bereich Essehof. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Autobahn war teilweise gesperrt.

Die Polizei nahm am Samstagnachmittag einen Unfall auf der Autobahn 2 im Kreis Helmstedt auf.

Verkehrsunfall auf der A2 Unfall auf A2 – 39-Jähriger prallt bei Helmstedt in Leitplanke

Auf der Autobahn 2 im Bereich Helmstedt hat sich am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Aus ungeklärter Ursache geriet gegen 15.45 Uhr ein 39-jähriger Autofahrer in die Mittelschutzplanke. Nach Angaben der Polizei war er in Richtung Hannover unterwegs. Der Unfall ereignete sich auf Höhe Essehof.

Der Mann war alleinbeteiligt und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen war vor Ort. Nach Angaben der Polizei mussten während der Aufräumarbeiten zwei der drei Fahrstreifen gesperrt werden. Die Sperrung wurde gegen 17 Uhr wieder aufgelöst.

