Landesforsten warnen vor hoher Waldbrandgefahr

Die Niedersächsischen Landesforsten warnen angesichts des trockenen Wetters vor Waldbrandgefahr. Die sehr niedrige Luftfeuchtigkeit und der leichte Wind trockneten das im Wald am Boden liegende Reisig, die dürre Vegetation aus dem Vorjahr und den Oberboden stark aus. Die Landesforsten warnen vor der hohen Waldbrandgefahr und appellieren an das Gefahrenbewusstsein der Waldbesucher.

Nach den Waldbrandgefahrenstufen des Deutschen Wetterdienstes - 1 bis 5 - steigen die Werte in den kommenden Tagen in fast ganz Niedersachsen auf die mittlere Gefahrenstufe 3. Im Bereich der zentralen und östlichen Lüneburger Heide mit ihren ausgedehnten lichten Kiefernwäldern wird die zweithöchste Stufe 4 erwartet.

Kameras überwachen Wald und erkennen frühzeitig Rauchentwicklungen

Die Waldbrandzentrale in Lüneburg ist ab der Waldbrandgefahrenstufe 3 mit speziell geschulten Forstwirten besetzt. Überwacht werden 440.000 Hektar Wald im besonders gefährdeten nord-östlichen Niedersachsen. In der Waldbrandzentrale laufen die Bilder und Daten der Überwachungskameras von 17 niedersächsischen Standorten, seit neuestem auch länderübergreifend von jeweils drei Standorten in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg Vorpommern, zusammen. Die Kameras haben einen Rundumblick von mehr als zehn Kilometern und erkennen frühzeitig Rauchentwicklungen.

Im Wald herrscht derzeit Rauchverbot, es darf kein offenes Feuer gemacht werden. Autos sollten nicht über trockener Vegetation und nur so abgestellt werden, dass Rettungswege frei bleiben.

dpa

