Gute Nachrichten des Tages: Schnapszahl-Geburt und Zoo-Nachwuchs

Klein, kuschelig und süß: Im Zoo Hannover ist die Freude über Nachwuchs bei den aus Australien stammenden Nacktnasenwombats und den Sumpfwallabys groß. Bei Wombat-Weibchen Maya entdeckten die Tierpfleger bei einer Routine-Untersuchung den winzigen Nachwuchs, der etwa die Größe eines Schokoriegels hat, teilte der Tierpark am Dienstag mit.

Bei den Sumpfwallabys ist der Nachwuchs bereits etwas größer – die Weibchen Franzi und Sissi haben je ein Jungtier im Beutel. Auch hier erfuhren die Tierpflegerinnen und Tierpfleger erst vom Nachwuchs, als sich die erste Ausbeulung am Beutel zeigte, hieß es.

Um 2.22 Uhr am 22. Februar 2022 kam Theo zur Welt

Wechseln wir von Tier zu Mensch: Diesen Geburtstermin werden sich seine Familie und künftigen Freunde bestimmt gut merken können – am 22. Februar um 2.22 Uhr kam im Elbe-Klinikum Stade Theo per Spontangeburt zur Welt. Mutter Jana kam am Vorabend gegen 23 Uhr mit Wehen in die Klinik. Die Schnapszahl sei nicht geplant gewesen, die Mutter habe aber gehofft, dass sich die Geburt bis nach Mitternacht hinauszögert, um den 22. Februar zu erreichen, berichtete ein Sprecher der Klinikums am Dienstag.

„Wenn heute Mittwoch wäre, wäre heute wohl ein guter Tag, um Lotto zu spielen“, sagte Vater Claas laut Mitteilung. Auch der Chefarzt der Frauenklinik, Thorsten Kokott, sprach von einem seltenen Timing. Der kleine Theo habe bereits die Herzen im Sturm erobert. Für die Eltern ist Theo das dritte Kind.

dpa

