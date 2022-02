Wetterdienst warnt vor Sturmtief in Niedersachsen ab Donnerstag

Durch das Sturmtief kann es in Niedersachsen an der Küste und im Harz zu Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern kommen. Der Nationalpark Harz warnt vor dem Betreten der Wälder. Auch in der Region Braunschweig können Böen bis zu 110 Stundenkilometern auftreten (Symbolbild).

Ein kräftiges Sturmtief mit Orkanböen der Stärke 12 wird laut Meteorologen ab der Nacht zum Donnerstag über Niedersachsen hinwegziehen. Besonders die Küste, die Inseln und das Bergland im Harz werde das Unwetter mit Orkanstärke treffen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg am Dienstagmittag. Dort seien Windgeschwindigkeiten zwischen 110 und bis zu 140 Kilometer pro Stunde möglich. Bereits am Mittwochabend soll der Wind aus Westen spürbar auffrischen. „In der Nacht werden die Windgeschwindigkeiten dann rapide zunehmen“, sagte die Meteorologin. Es sei von einer Unwetterlage auszugehen. Amtliche Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes sollten am Mittwoch folgen.

Das Sturmfeld trifft auch das niedersächsische Binnenland in der Region Braunschweig. Dort seien schwere Sturmböen und teils auch orkanartige Böen möglich, mit Windgeschwindigkeiten zwischen 90 und 110 Stundenkilometern, sagte die DWD-Meteorologin. Das entspricht der Windstärke 10 bis 11.

Nationalpark Harz warnt vor betreten der Wälder und Berge

Der Nationalpark Harz warnt in einer Mitteilung vor dem Betreten der Wälder. Während des Sturmes und auch in den ersten Tagen danach sollte auf Waldbesuche unbedingt verzichtet werden. Durch das stürmische Wetter bestehe im Wald eine akute Gefahr für Leib und Leben, weil Äste herunterfallen oder sogar Bäume abbrechen und entwurzelt werden können.

In den Bergen mit Schneelage ist zudem durch den angesagten Regen verstärkt mit vereisten Wegen zu rechnen. Die Kombination von Sturm und Eis auf den Wegen ist besonders gefährlich. Da die Mitarbeiter des Nationalparks während des Sturms nicht arbeiten, können einzelne Wege vorübergehend unbegehbar sein.

Sturmfluten an der Küste erwartet

An der niedersächsischen Küste erwarten Experten des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) im Norden Niedersachsens Sturmfluten. Nach Prognosen des Sturmflutwarndienstes der Behörde vom Dienstagmittag soll das Mittagshochwasser am Donnerstagmittag um eindreiviertel Meter höher auflaufen als normal. Strände, Vorländer und auch Hafenflächen könnten dann überflutet werden, hieß es. Auch das Hochwasser in der Nacht zum Freitag dürfte höher ausfallen – die Experten rechnen dann mit etwa einem Meter mehr als normal.

Angesichts der Sturmwarnung informierten Fährbetriebe an der Küste bereits am Dienstag vorab Reisende von und zu den Ostfriesischen Inseln über Ausfälle im Fährverkehr. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit“ komme es ganztägig am Donnerstag und am Freitag ab dem späten Nachmittag zu Verzögerungen und Ausfällen bei den Inselfähren für Juist und Norderney, teilte etwa die Reederei Norden-Frisiaauf ihrer Website mit. Die Bahn, die die Fähren nach Wangerooge betreibt, kündigte an, den Fährverkehr wegen der Sturmwarnung am Donnerstag einzustellen. Auch die Reederei Baltrum-Linie und die Inselgemeinde Langeoog sagten alle Abfahrten für ihre Fähren am Donnerstag ab.

