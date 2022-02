Fünf Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos nahe Göttingen

Göttingen. In einer Rechtskurve geriet ein Wagen in den Gegenverkehr. Zwei Beteiligte erlitten schwere Verletzungen. Der Polizei-Überblick für Niedersachsen.

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Autos sind bei Bovenden nahe Göttingen vier Menschen verletzt worden – zwei davon schwer. Ein 41 Jahre alter Autofahrer war Samstagvormittag auf der Bundesstraße 3 aus zunächst ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann wurde schwer verletzt.

Feuerwehrleute sind an einer Unfallstelle im Einsatz. Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Autos sind bei Bovenden nahe Göttingen vier Menschen verletzt worden – zwei davon schwer. Foto: Stefan Rampfel / dpa

In dem anderen Auto wurde die 31 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Der gleichaltrige Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu – auch die beiden Kinder im Alter von einem und fünf Jahren, die ebenfalls im Auto saßen, erlitten Verletzungen. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Ursache des Unfalls am Samstagvormittag auf.

Autos in Ostfriesland in Flammen – Polizei geht von Brandstiftung aus

Auf einem Privatgrundstück im ostfriesischen Ihrhove (Landkreis Leer) sind am Samstagmorgen zwei Autos in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr konnte nach Angaben der Beamten das Feuer schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf ein nahe stehendes Wohnhaus verhindern. Niemand wurde verletzt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Kleinkind bei Unfall in der Grafschaft Bentheim schwer verletzt

Ein knapp zwei Jahre altes Kind ist bei einem Verkehrsunfall in Halle in der Samtgemeinde Uelsen (Landkreis Grafschaft Bentheim) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Samstag übersah eine 64-jährige Autofahrerin am Freitagnachmittag in einer Linkskurve den Jungen auf seinem Dreirad, so dass es zu dem Zusammenstoß kam. Das Kleinkind wurde in ein Krankenhaus gebracht.

