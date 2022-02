Millionenschwerer Schaden wegen unrechtmäßiger Corona-Hilfen

Durch unrechtmäßig erhaltene Corona-Hilfen ist in Niedersachsen bislang ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden. Bei den bis Ende Dezember aufgenommenen Ermittlungsverfahren habe sich seit Beginn der Hilfsprogramme eine vorläufige Schadenssumme von rund 15,9 Millionen Euro ergeben, teilte das Justizministerium mit. Insgesamt führten die Staatsanwaltschaften in Niedersachsen zu Ende des vergangenen Jahres 1774 Ermittlungsverfahren.

Knapp 1,4 Millionen Euro hätten von den Strafverfolgern vorläufig gesichert werden können. Bei den meisten Verfahren handele es sich um Corona-Soforthilfen, hieß es. Es gebe allerdings auch Ermittlungsverfahren etwa wegen Schnellkrediten und Überbrückungshilfen. Bislang sind nach Angaben des Ministeriums von den Staatsanwaltschaften landesweit 631 Strafbefehle beantragt worden. 373 Fälle sind demnach rechtskräftig abgeschlossen.

Impfkampagne wird um eine Million Euro aufgestockt

Bleiben wir bei Zahlen: Die Corona-Impfkampagne in Niedersachsen wird um eine Million Euro aufgestockt. Das teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums mit. Das Geld solle vor allem für Aktionen in Regionen mit einer niedrigen Impfquote eingesetzt werden, ergänzte die Regierungssprecherin. Man wolle vor allem Menschen erreichen, die bisher mit einer Impfung haderten.

Rechnet man den Zuschuss mit ein, beläuft sich das Budget der niedersächsischen Impfkampagne laut Gesundheitsministerium nun auf knapp fünf Millionen Euro. Seit vergangenem Sommer wurden damit beispielsweise Plakate finanziert, die mit Sprüchen wie „Entweder Virus oder Spritze“ zum Impfen aufriefen.

Impfquote bei Pflegekräften in Heimen über 90 Prozent

In den Alten- und Pflegeheimen in Niedersachsen sind knapp 91 Prozent der Pflegekräfte und Betreuer mindestens doppelt gegen Corona geimpft. Das hat das Gesundheitsministerium mit Daten vom Stichtag 17. Januar mitgeteilt. Seit Mitte November sei die Quote damit um neun Prozentpunkte gestiegen. Auch in der Tagespflege, im betreuten Wohnen und in ambulant betreuten Wohngemeinschaften lag die Impfquote bei den Pflegern sowie den weiteren Beschäftigten demnach zwischen 88 und 95 Prozent.

Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) bezeichnete die Impfbereitschaft der rund 90.000 Menschen, die in Niedersachsen in der Pflege arbeiten, als überdurchschnittlich hoch. Die landesweite Quote der Erwachsenen, die mit Corona-Impfungen grundimmunisiert sind, liegt mit 86 Prozent etwas unter den Werten der Pflegebranche.

Mit Blick auf die für Mitte März geplante Impfpflicht für Pflegeheime und Kliniken ist Niedersachsen daher aus Sicht der Landesregierung gut aufgestellt. „Wir gehen lediglich von einem kleinen Anteil der Beschäftigten aus, die am 16. März von ihren Arbeitgebern an die Gesundheitsämter gemeldet werden müssen“, sagte Behrens.

Zuvor hatte bereits Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erklärt, Niedersachsen werde anders als Bayern an der Impfpflicht festhalten.

