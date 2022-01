Statistik zeigt: Zahl der Notrufe ist 2021 gestiegen

In den Notruf-Leitstellen Niedersachsens gab es zuletzt wieder mehr zu tun. Mehr als eine Million Notrufe sind im Jahr 2021 eingegangen.

Mehr als 3000 Notrufe sind im vergangenen Jahr durchschnittlich an einem Tag bei der niedersächsischen Polizei eingegangen. Das ergab insgesamt 1.117.479 Notrufe über die 110 in 2021, wie das Innenministerium in Hannover auf dpa-Anfrage mitteilte. Das waren demnach rund 2000 Notrufe mehr als noch ein Jahr zuvor. Vor der Corona-Pandemie lag die Zahl der Notrufe noch höher, 2019 bei knapp 1,2 Millionen und 2018 bei rund 1,25 Millionen. Die meisten Notrufe gingen im vergangenen Jahr den Angaben zufolge etwa zu Verkehrsunfällen, Ruhestörungen oder Streitigkeiten ein.

Nicht jeder Notruf löst einen Einsatz aus

Wie viele Einsätze daraus im vergangenen Jahr entstanden, konnte das Ministerium nicht sagen. Dies hänge etwa damit zusammen, dass nicht jeder Notruf zwingend einen Einsatz auslöst oder zu einem Verkehrsunfall auch mehrere Anrufe über die 110 eingehen könnten. Ebenfalls können Menschen auch direkt beim Polizeirevier anrufen.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Niedersachsens teilte mit, dass der leichte Rückgang der Notrufzahlen in der Corona-Pandemie keineswegs als Zeichen der Entspannung missverstanden werde dürfe. „Durch die strengen Regulierungen hat es in vielen Bereichen weniger Aktivität gegeben, aus denen oft Notrufe entsandt werden, etwa im Nachtleben oder dem Straßenverkehr. Das wird sich in Zukunft aber wieder ändern.“ Durch die schrittweisen Corona-Lockerungen im vergangenen Jahr kamen demnach zwischenzeitlich auch die klassischeren Einsatzlagen wieder vermehrt hinzu.

Corona-Demos weiterhin große Belastung für die Polizei

Die Gewerkschaft betonte, dass die Demonstrationen gegen die Corona-Infektionsschutzmaßnahmen weiterhin eine besondere Herausforderung für die Einsatzkräfte darstellten, „weil hierbei teils systematisch versucht wird, die Arbeit der Polizei zu erschweren und zum anderen immer wieder durch bewusste Verstöße gegen die Infektionsschutz-Regelungen eine gesteigerte Infektionsgefahr besteht.“

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de