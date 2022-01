Dannenberg. In Dannenberg sind zwei Menschen bei einem Autounfall gestorben, in Nienburg ist ein Haus nach einem Brand nicht mehr bewohnbar. Ein Überblick.

Einsätze in Niedersachsen Auto mit Baum kollidiert: zwei Tote in Niedersachsen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 191 sind in Dannenberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) zwei Menschen gestorben. Nach ersten Erkenntnissen war der 22 Jahre alte Fahrer in der Nacht zum Samstag mit seinem Auto zu schnell unterwegs, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte frontal gegen einen Baum, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Das Fahrzeug sei bei dem Aufprall auseinandergerissen worden und habe Feuer gefangen. Der Fahrer und sein 27 Jahre alter Beifahrer wurden demnach aus dem Auto geschleudert und starben noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen dauern an.

Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Ein Mehrfamilienhaus in Nienburg/Weser ist nach einem Brand nicht mehr bewohnbar. Als die Einsatzkräfte in der Nacht zum Samstag eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Flammen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Fünf Menschen konnten demnach von der Feuerwehr gerettet werden und blieben unverletzt.

Da das Feuer zwischenzeitlich drohte auch auf das Nachbarhaus überzugreifen, seien auch die Bewohner dieses Hauses evakuiert worden. Sie konnten demnach aber wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Eine Warnung an die Anwohner wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten, sei mittlerweile aufgehoben worden. Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens waren zunächst nicht bekannt.

Messerangriff in Bremen – mutmaßlicher Täter auf der Flucht

Bei einem Angriff mit einem Messer im Bremer Stadtteil Gröpelingen ist am Freitagabend ein Mann schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei mit einem Taxi vom Tatort geflüchtet, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Bremen am frühen Samstagmorgen.

Die Polizei sei noch auf der Suche nach dem Tatverdächtigen. Weitere Informationen können aufgrund laufender Ermittlungen derzeit noch nicht herausgegeben werden, hieß es weiter.

dpa

