Zwei Verletzte bei Unfall auf A2 – Fünf Sattelzüge beteiligt

Zu einem weiteren schweren Unfall ist es am Dienstag auf der Autobahn 2 bei Hannover gekommen.

Bei einem Unfall mit fünf Lastwagen und zwei Autos auf der Autobahn 2 kurz vor Hannover sind am Dienstagmorgen zwei Menschen leicht verletzt worden. Im Kreuz Hannover-Buchholz habe der Fahrer eines Wagens einen weiteren PKW übersehen und touchiert, sagte eine Polizeisprecherin. In der Folge seien mehrere Sattelzüge im sich bildenden Stau aufgefahren.

Lesen Sie weitere Verkehrsnachrichten:

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Durch das Unfallgeschehen waren zwei Fahrstreifen mehrere Stunden blockiert, der Verkehr in Richtung Dortmund konnte aber an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Dennoch bildete sich nach Angaben der Verkehrszentrale in Hannover bis zum Mittag ein Stau von etwa sieben Kilometern Länge.

„Geisterfahrt“ am Montag sorgt auf der Autobahn 2 für vier Verletzte

Bereits am Montag kam es zu einem verheerenden Unfall auf der A2. Zwischen Rehren und Lauenau war ein 68-jähriger Geisterfahrer unterwegs, der für mehrere Unfälle sorgte, darunter einen mit einem lebensgefährlichen Verletzten.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de