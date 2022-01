Wetter in Niedersachsen Schneefall am Freitagvormittag in unserer Region möglich

Auch wenn zeitweise wieder Schnee in Niedersachsen fällt, will sich winterliches Wetter auf Dauer erst einmal nicht einstellen. „Wir haben eine recht wechselhafte Wetterlage“, sagte eine Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg, die auch am Freitag noch anhält. Der Wind komme am Vormittag meist aus West und Nordwest, dabei zögen immer wieder Regengebiete auf, die zeitweise in Schnee übergingen.

Der Frost halte sich nach Angaben der Meteorologen mit Temperaturen um die null Grad in Grenzen. Im Harz könne es ein paar Zentimeter Schnee geben. Im Flachland werde er eher nicht liegenbleiben, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Höchstwerte im Harz um den Gefrierpunkt, sonst 4 bis 6 Grad. In der Nacht zum Samstag sind örtlich Schauer möglich, teils mit Graupel oder Schnee. Tiefstwerte um 0 Grad.

Verkehrsunfälle wegen glatter Straßen am Donnerstagmorgen

Am Donnerstagmorgen sorgte das Wetter für mehrere Unfälle, etwa auf der Autobahn 2 bei Königslutter und im Braunschweiger Stadtgebiet.

dpa

