Notarztwagen überfährt Fußgänger im Emsland

Melle. In Melle wird bei einer Gasexplosion ein 28-Jähriger lebensgefährlich verletzt. In Wilhelmshaven brennt eine Wohnung. Der Polizei-Überblick.

Auf einer Silvesterparty in Melle im Landkreis Osnabrück ist bei einer Gasexplosion ein 28-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. In einem Einfamilienhaus hätten zehn Menschen im Alter zwischen 25 und 28 Jahren gefeiert und die Party am frühen Samstagmorgen beenden wollen, wie die Polizei mitteilte. Als ein 28 Jahre alter Mann einen mit Gas betriebenen Kamin in einem Poolhaus habe abschalten wollen, sei die Kaminstelle explodiert.

Durch die Wucht der Explosion geriet nach Polizeiangaben das Inventar des Poolhauses in Brand, der 28-jährige Osnabrücker erlitt lebensgefährliche Brandverletzungen. Er wurde demnach mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Hannover verlegt. Die restlichen neun Menschen seien leicht bis mittelschwer verletzt und in Krankenhäusern versorgt worden. Die Feuerwehr löschte den Brand im Poolhaus und sicherte mehrere Gasflaschen.

Über 80 Einsatzkräfte waren vor Ort. Der Gaskamin wurde beschlagnahmt. Nach Polizeiangaben entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro. Warum die Gasflasche explodiert sei, sei bisher noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Fußgänger starb nach Unfall mit Notarztwagen

Ein Mann ist in der Silvesternacht von einem Notarztwagen in Meppen im Landkreis Emsland überfahren worden und gestorben. Der 36-jährige Fahrer sei gegen 23.30 Uhr auf einer Einsatzfahrt mit Blaulicht in Richtung Versen gewesen, teilte die Polizei am Samstag mit. Ursprünglich hatte es geheißen, dass er auch mit eingeschaltetem Martinshorn gefahren sei. Der Fußgänger habe plötzlich auf der Straße gestanden. Der Fahrer des Wagens konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste den Mann. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Identität des Mannes konnte bislang nicht geklärt werden.

Wohnungsbrand am Neujahrsmorgen in Wilhelmshaven

In Wilhelmshaven ist am Samstagmorgen ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Der Bewohner der betroffenen Wohnung sei zum Zeitpunkt des Brands nicht da gewesen, die übrigen Bewohner des Hauses hätten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig in Sicherheit bringen können. Das teilte eine Sprecherin der Stadt Wilhelmshaven mit.

Ein Zimmer der Wohnung habe im ersten Obergeschoss stark gebrannt, die Flammen hätten beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits aus den Fenstern geschlagen. 47 Helfer der Feuerwehr löschten nach Angaben der Stadt den Brand. Die betroffene Wohnung sei nicht mehr bewohnbar. Die anderen Wohnungen konnten nach dem Feuerwehreinsatz wieder bezogen werden. Die Ursache des Brands ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

