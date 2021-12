Polizei Niedersachsen 66-Jährige stirbt in Niedersachsen an Unterkühlung

Eine 66-Jährige ist im Landkreis Rotenburg an Unterkühlung gestorben. Anwohner hatten die leblose Frau am Sonntag in Bremervörde auf der Auffahrt eines Nachbargrundstücks gefunden, teilte die Polizei am Montag mit. Rettungskräfte versuchten, die stark unterkühlte Frau zu reanimieren. Die 66-Jährige starb jedoch kurz darauf in einer Klinik. Zunächst war unklar, wie die Frau auf das Grundstück gekommen ist. Hinweise für ein Fremdverschulden gibt es jedoch nicht. Die Polizei hat eine Ermittlung wegen der Todesursache eingeleitet.

Feuer zerstört Wohnhaus in Ostfriesland – Frau und Katze retten sich

Ein Rauchmelder hat eine Frau und ihre Katze rechtzeitig vor einem Brand gewarnt – sie konnten sich retten, aber ihr Wohnhaus in Ostfriesland ging in Flammen auf. Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben am Montag um 3.47 Uhr zu dem Brand in der Gemeinde Südbrookmerland gerufen. Mit mehreren Wasserrohren gingen die Einsatzkräfte gegen das lodernde Feuer im Dachstuhl vor.

Weil das Löschwasser auf Straßen und Wege lief und am Boden gefror, herrschte nach Angaben eines Feuerwehrsprechers große Sturzgefahr. Mitarbeiter des Gemeindebauhofs lösten die Eisflächen mit Streusalz auf. Der Brand konnte in knapp vier Stunden gelöscht werden. Angaben zur Ursache machte die Feuerwehr nicht.

28 Lkw-Planen aufgeschlitzt

Unbekannte Täter haben im Landkreis Osnabrück die Planen von 28 Lastwagen aufgeschlitzt. Über die Feiertage machten sich die Täter in Melle an insgesamt 20 Lastwagen-Aufliegern einer Spedition zu schaffen, teilte die Polizei am Montag mit. Einen halben Kilometer entfernt wurden bei weiteren acht Fahrzeugen die Planen aufgeschlitzt. Da sich auf den Anhängern überwiegend schwere Fracht befand, war es den Tätern laut Polizei offensichtlich nicht möglich, diese zu stehlen. Die Unbekannten flüchteten unverrichteter Dinge.

