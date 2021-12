29-Jähriger bremst Auto auf A2 aus – und schlägt auf Wagen ein

Er soll ein Auto auf der Autobahn bis zum Stillstand ausgebremst, auf den Wagen eingeschlagen und den Fahrer beschimpft haben: Ein 29-Jähriger hat sich mit seiner gefährlichen Aktion auf der A2 nahe Hannover gleich sechs Ermittlungsverfahren eingebrockt. Nach ersten Erkenntnissen sei ein 57-Jähriger mit seinem Wagen am Dienstag auf der A2 in Richtung Dortmund unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Im zähflüssigen Verkehr kurz vor der Anschlussstelle Hannover-Herrenhausen soll der 29 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters dicht aufgefahren sein, den Wagen des 57-Jährigen dann rechts überholt und sich vor ihn gesetzt haben. Schließlich drängte der Kleintransporterfahrer den Wagen auf den Standstreifen und bremste ihn bis zum Stillstand aus. Der 29-Jährige stieg aus und beleidigte den 57-Jährigen, dann soll er mit der Faust gegen die Scheibe der Fahrertür geschlagen haben, die beschädigt wurde. Andere Fahrer mussten abbremsen oder ausweichen. Als der 29-Jährige weiterfuhr, folgte ihm der 57-Jährige und verständigte die Polizei.

Entsprechend der Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 29-Jährigen beschlagnahmt. Außerdem wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, der Nötigung, Beleidigung sowie Sachbeschädigung eingeleitet. Außerdem gab es Ordnungswidrigkeitsanzeigen gegen ihn, weil der 29-Jährige auf der Autobahn rechts überholt und nicht genug Abstand eingehalten haben soll.

Polizei nimmt 53-Jährigen fest – wollte er seine Frau töten?

Ein 53 Jahre alter Mann aus Celle soll versucht haben, seine Ehefrau zu töten. Der Mann sei vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann sei am Dienstagnachmittag bei der Polizei erschienen – und habe gesagt, dass seine Frau in der gemeinsamen Wohnung in der Neustadt liege und vermutlich tot sei.

Die Beamten fanden in der Wohnung die schwer verletzte 55-Jährige. Sie kam ins Krankenhaus. Erste Ermittlungen und Spuren am Tatort wiesen auf ein versuchtes Tötungsdelikt hin und begründeten den Verdacht gegen den Ehemann. Er sollte noch im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Wohnung gerät in Brand – 50.000 Euro Schaden

Ein Wohnungsbrand im Landkreis Nienburg/Weser hat einen Schaden von 50.000 Euro verursacht. Das Feuer brach am frühen Mittwochmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache in der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus aus, wie die Polizei mitteilte. Nachbarn hätten einen Knall gehört und die Feuerwehr alarmiert. Den Angaben zufolge haben sie selbstständig das Haus verlassen können. Zum Brandzeitpunkt habe sich niemand in der Wohnung befunden. Verletzt wurde niemand. Am Mittwochmorgen sei die Feuerwehr weiterhin vor Ort gewesen, um zu messen, ob die Bewohner des Hauses zurück in ihre Wohnungen dürften.

