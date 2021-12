3000 Verstöße bei landesweiten Corona-Kontrollen im Nahverkehr

Mit mehreren Schwerpunkteinsätzen wurde am Donnerstag die Einhaltung der Corona-Regeln in Niedersachsen kontrolliert.

Bei Kontrollen in Bussen und Bahnen sind in Niedersachsen mehr als 3000 Verstöße gegen Corona-Regeln festgestellt worden. Das teilte das Innenministerium am Freitag in Hannover mit. Bei den großangelegten Kontrollen am Donnerstag waren demnach rund 1000 Polizisten im Bundesland im Einsatz. Die Kontrollen dauerten laut Ministerium sieben Stunden – drei Stunden am Morgen und vier am Nachmittag bis in den Abend hinein.

Tanja Wulff-Bruhn, Referatsleiterin im Landespolizeipräsidium im Innenministerium, sagte, dass es 150 Verstöße gegen die 3G-Regel gegeben habe. Rund 3000 Verstöße gab es zudem gegen die Maskenpflicht, zum großen Teil, weil eine OP-, statt einer FFP2-Maske getragen wurde. Zwei Strafverfahren wurden wegen des Verdachts der Urkundenfälschung im Zusammenhang mit Impfnachweisen eingeleitet. Im Vergleich zu den Zügen wurden in Bussen deutlich mehr Verstöße festgestellt. Ein Großteil der Menschen müsse nun mit Strafen wegen Ordnungswidrigkeiten rechnen. Insgesamt wurden 21.000 Menschen kontrolliert.

Vergleichsweise wenig Verstöße in unserer Region

In unserer Region gab es kaum Verstöße: Bei 1000 Kontrollen an Braunschweiger Verkehrsknotenpunkten etwa gab es lediglich fünf Verstöße. In Friseurgeschäften gab es drei weitere Verstöße, da keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen wurde. Im Stadtgebiet Salzgitter wurden einige Schüler über 14 Jahren ohne FFP2-Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln angetroffen.

Der niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, sagt: „Wir sind insgesamt zufrieden mit den Schwerpunktkontrollen. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten berichten, dass die meisten Fahrgäste in den Bussen und Bahnen freundlich auf die Kontrollen reagiert hätten. Diejenigen, die sich immer noch nicht an die Hygienemaßnahmen gehalten haben, wurden mit Bußgeldern belegt. Die Vorkommnisse zeigen uns, dass die Notwendigkeit zur Sensibilisierung und Kontrolle weiterhin besteht. Besonders freut mich, dass die Schülerinnen und Schüler sich so vorbildlich in Zusammenhang mit den Vorgaben der Verordnung verhalten.“

