Das Goldene Herz: Anlaufstelle für Menschen in Not in Helmstedt

Helmstedt. Der Tagestreff Meilenstein in Helmstedt ist Anlaufstelle für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten und vielfältigen Notlagen.

Achim Kessler kommt regelmäßig zum Frühstücken in den Tagestreff, in dem Tanja Kühn als Sozialarbeiterin tätig ist.

Das Goldene Herz Eine Anlaufstelle für Menschen in Not in Helmstedt

Achim Kessler kommt gern und regelmäßig in den Helmstedter Tagestreff Meilenstein. Dort gibt es stets nicht nur ein paar nette Worte, sondern auch täglich eine warme Mahlzeit und quasi als Nachtisch Hilfe für Menschen in Schwierigkeiten und Notlagen. Der Meilenstein wird betrieben von der Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten.

Sozialarbeiterinnen ist Vertrauen wichtig

Der Tagestreff ist ein niederschwelliges Hilfsangebot für Menschen, die unter Wohnungslosigkeit, Arbeitslosigkeit, finanziellen Problemen, Isolation und gesundheitlichen Beeinträchtigungen leiden. „Zu uns kommen Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Wir versuchen, Vertrauen aufzubauen und wollen mit ihnen in Kontakt, ins Gespräch kommen“, berichtete Tanja Kühn, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Bettina Kaiser-Feer im Meilenstein als Sozialarbeiterin tätig ist.

Ein selbstbestimmtes Leben ist für viele das Ziel

Für Menschen wie Achim Kessler ist der Tagestreff Meilenstein mehr als nur eine Anlaufstelle. „Viele, die zu uns kommen, sind sozial isoliert, krank, leiden unter unterschiedlichsten Suchtproblemen, manche leben auf der Straße. Wir versuchen etwas Struktur in ihr Leben zu bringen und natürlich, wenn irgendwie möglich, ihnen wieder zu einem selbstbestimmten Leben zu verhelfen“, erklärte Tanja Kühn.

Menschen in Not erhalten auch eine warme Mahlzeit

Eine entscheidende Rolle spielt dabei die täglich angebotene warme Mittagsmahlzeit. „Darüber kommen wir häufig ins Gespräch, können Vertrauen aufbauen und so gezielt klären, wo die individuelle Not am Größten ist und dann Hilfe anbieten“, berichtete Tanja Kühn. Und das Goldene Herz kann dazu beitragen, das die warme Mahlzeit auch weiterhin im Meilenstein angeboten werden kann. Denn das Mittagessen wird komplett über Spenden finanziert.

So können Sie mit Ihrer Spende helfen

Alle Spenden kommen ohne Verwaltungsaufwand den Projekten zugute. Einzahlungen bei allen Banken und Sparkassen auf das Spendenkonto des Paritätischen Braunschweig bei der Braunschweigischen Landessparkasse:

IBAN: DE53 2505 0000 0000 3006 16

(BIC: NOLADE2HXXX)

Geben Sie auf Ihrer Überweisung Ihre Anschrift für eine Spendenquittung an. Bis 200 Euro gilt der Überweisungsträger als Quittung. Die Namen der Spender veröffentlichen wir in unserer Zeitung auf der Leser-Seite. Wer das nicht möchte, schreibt bitte zusätzlich in den Verwendungszweck das Wort „Anonym“.

