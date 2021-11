Autounfall: 18-Jährige fährt gegen Baum und stirbt

Eine 18-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) ums Leben gekommen. Die junge Frau sei aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche starb sie am Mittwoch noch am Unfallort. Die Straße war mehrere Stunden gesperrt.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Junger Einbrecher besprüht Seniorin mit Reizgas

Eine Seniorin hat in Wietze (Landkreis Celle) einen Einbrecher in ihrem Schlafzimmer überrascht und ist von dem Unbekannten mit Reizgas besprüht worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, flüchtete der junge Eindringling nach der Attacke am Dienstagabend aus dem Fenster.

Lesen Sie mehr:

Die 83-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Täter in das Haus eingedrungen als die Bewohnerin nicht zu Hause war. Auch der andere junge Mann flüchtete bei der Rückkehr der Frau. Die Einbrecher erbeuteten nach Polizeiangaben Schmuck von bislang unbekanntem Wert. Die Beamten suchen jetzt nach Zeugen.

Fahrerin will Scheibe freiwischen und gerät unter eigenes Auto

Eine 82 Jahre alte Autofahrerin ist in Lauenau (Landkreis Schaumburg) ausgestiegen und unter ihren eigenen Wagen geraten. Die Frau hatte keine freie Sicht und wollte deshalb die Seitenscheibe von außen freiwischen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Plötzlich habe sich ihr Fahrzeug eigenständig in Bewegung gesetzt, so dass die Frau beim Aussteigen stürzte und das Auto über ihr linkes Bein rollte.

Ein 23 Jahre alter Augenzeuge habe vorbildlich reagiert, die Handbremse gezogen und der Senioren geholfen, berichteten die Beamten. Die 82-Jährige hatte sich nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt, wurde aber vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich bereits am Dienstag.

Autofahrerin fährt drei Mal zu schnell in Radarkontrolle

Gleich drei Mal hintereinander in kurzer Zeit ist eine Autofahrerin in Rastede (Kreis Ammerland) an derselben Stelle zu schnell gefahren und jedes Mal von der Polizei erwischt worden. Wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte, kontrollierten die Beamten die Geschwindigkeit in einer Tempo-50-Zone. Als die 28-Jährige am vergangenen Dienstag das Maximaltempo zum ersten Mal um 18 Stundenkilometer überschritt, wurde sie von den Polizisten angehalten.

Da sie keinen Führerschein bei sich hatte, fuhr sie schnell nach Hause, um ihn zu holen. Dabei passierte sie dieselbe Messstelle zum zweiten Mal mit zu hoher Geschwindigkeit (erneut 68 Kilometer pro Stunde). Auf ihrem Rückweg hatte die Fahrerin es dann noch eiliger: Mit 71 statt den erlaubten 50 Stundenkilometern flitzte sie an der Kontrollstation vorbei.

Für die wiederholte Geschwindigkeitsüberschreitung droht der Frau nun ein Bußgeld von insgesamt 255 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Wäre es bei einem Verstoß geblieben, hätten sie nur 70 Euro zahlen müssen.

Polizei eskortiert Seemann zur Bank und zurück zum Schiff

Diesen Ruf auf die Schiffsbrücke wird ein 37 Jahre alter Seemann vermutlich so schnell nicht vergessen: Dort wartete nämlich nicht nur der Käpt’n, sondern zu seiner Überraschung auch die Bundespolizei mit einem Haftbefehl. Der Berliner hatte es versäumt, eine Geldstrafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis über rund 1200 Euro zu begleichen. Ihm drohte deshalb nicht nur der sofortige Antritt einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen, sondern auch, dass sein aus Amsterdam kommendes Schiff ohne ihn aus Bremerhaven wieder ablegte, wie die Bundespolizei mitteilte.

Die Beamten nahmen ihn zwar fest, begleiteten ihn aber am Donnerstag zu einer Bank, wo der Seemann sich den Betrag auszahlen ließ und gleich an die Polizisten weiterreichte. Die brachten ihn im Gegenzug rechtzeitig zum Auslaufen des Schiffes zurück an Bord.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de