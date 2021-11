Erneute Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Niedersachsen

Am Mittwoch gibt es weitere Warnstreiks in Niedersachsen. (Symbolbild)

Im laufenden Tarifkonflikt für die Beschäftigten der Länder setzt die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch, 17. November, in Niedersachsen ihre Warnstreiks fort. Daran wollen sich auch Beschäftigte des Geschäftsbereichs Aurich der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) beteiligen. Ab 11.00 Uhr treffen sie sich an der Westseite der Jann-Berghaus-Brücke über die Ems in Leer, die für den ganzen Tag hochgeklappt und für den Verkehr gesperrt sein wird. In Niedersachsen sind etwa 229.000 Beschäftigte von der Tarifrunde betroffen.

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit mehr als eine Million Landesbeschäftigten fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro monatlich, im Gesundheitswesen sogar 300 Euro mehr. Auszubildende, Studierende und Praktikanten sollen monatlich 100 Euro mehr bekommen. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), vertreten durch den niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), wies die Forderungen als unrealistisch zurück. Die zweite Verhandlungsrunde war Anfang November ergebnislos beendet worden. Am 27. und 28. November soll in Potsdam weiter verhandelt werden.

dpa

