Mann sticht mit Brotmesser auf Arbeitskollegen ein

Nach einem eskalierten Streit zwischen zwei Arbeitskollegen in Gartow im Landkreis Lüchow-Dannenberg ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags. Nach ersten Ermittlungen hatten die beiden 41-Jährigen und eine weitere Person in der Nacht zum Sonntag zusammen Alkohol getrunken und sich vermutlich gestritten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Mann habe mit einem Brotmesser mehrfach zugestochen und habe seinen Kollegen schwer an der Brust verletzt. Auch der mutmaßliche Täter sei leicht verletzt worden.

Ob die Tat in der Wohnung oder auf der Straße geschah, war noch unklar. Das Opfer sowie die weitere Person machten sich den Angaben zufolge bei einem Nachbarn bemerkbar, der die Polizei alarmierte. Der mögliche Täter sei als dringend tatverdächtig vorläufig festgenommen worden, er habe sich ebenso wie die beiden Bekannten unkooperativ gezeigt. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg wollte noch am Montag entscheiden, ob der 41-Jährige dem Haftrichter vorgeführt wird.

Mordkommission ermittelt nach Schüssen auf Obdachlosen

Nach der versuchten Tötung eines Mannes in Osnabrück hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Bereits in der Nacht zum Samstag hatte ein Unbekannter vor einem Haus mehrere Schüsse auf den 33 Jahre alten Mann abgegeben, der aus dem Irak stammt und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Der bislang unbekannte Täter flüchtete mit einer weiteren Person in einem dunklen Fahrzeug vom Tatort, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Hintergrund der Tat werde von der Mordkommission ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei in Osnabrück: „Einen rassistischen Hintergrund können wir ausschließen.“ Das Opfer musste aufgrund seiner Verletzungen operiert werden, schwebte aber nicht in Lebensgefahr.

Verfolgung endet erst nach Kollision mit Polizeiwagen

Erst mit einem Unfall mit einem Streifenwagen ist eine Verfolgungsfahrt von Niedersachsen nach Nordrhein-Westfalen zu Ende gegangen - wegen einer Beute von Zigaretten, Feuerzeug und 50 Cent. Drei junge Männer hätten am späten Freitagabend in Helpsen im Kreis Schaumburg zwei 21 und 22 Jahre alte Opfer bedroht und deren Wertgegenstände gefordert, teilte die Polizei am Montag mit.

Letztlich bekamen sie nur ein Feuerzeug und 50 Cent. Die Täter schlugen ihre Opfer und flüchteten mit einem in Italien gestohlenen Auto mit ebenfalls gestohlenen Kennzeichen. Am frühen Samstagmorgen fanden Polizeibeamte den Fluchtwagen in Hannover. Auch dort entkamen die Täter der Polizei nach einer Verfolgungsfahrt. Wenig später tauchte der Wagen in Bückeburg auf und flüchtete im Stadtgebiet mit bis zu Tempo 150 vor einem Streifenwagen.

Die Verdächtigen sollen Zigaretten gestohlen haben

Schließlich rammte der Fluchtwagen einen Funkstreifenwagen der Polizei Bückeburg in Porta Westfalica in Nordrhein-Westfalen. Verletzt wurde niemand. Neben dem 18 Jahre alten Fahrer und dem ein Jahr älteren Beifahrer, beide mit Wohnsitz in Italien, wurden ein 19-jähriger Bückeburger sowie eine 15-jährige Jugendliche und ein 12-jähriges Kind aus dem thüringischen Ilmenau festgenommen.

Die Verdächtigen sollen in Bückeburg in eine Tankstelle eingestiegen sein und Zigaretten gestohlen haben. Das Auto wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge Anfang November in Italien gestohlen. Die Jugendliche und das Kind wurden dem Jugendamt übergeben, der 19-jährige Bückeburger wurde aus dem Gewahrsam entlassen. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden noch am Samstag einem Haftrichter in Rinteln vorgeführt, sie sind in Untersuchungshaft.

Pferd durchgegangen - Reiterin verletzt, Autofahrer erleidet Schock

Weil das Pferd einer Reiterin durchging und auf die B71 bei Neuenkirchen galoppiert ist, konnte ein 84 Jahre alter Autofahrer den Zusammenstoß nicht vermeiden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die 38-jährige Frau bei dem Unfall am Sonntagmittag schwer verletzt. Die Soltauerin wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Autofahrer erlitt einen Schock. Das Pferd wurde in eine Tierklinik gebracht, hieß es weiter. Ob das Tier überlebt hat, konnte die Polizei nicht sagen.

