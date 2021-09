Bahnstreik beendet: Zugverkehr in Niedersachsen rollt wieder

Hannover. Der Zugverkehr in Niedersachsen ist nach dem Streik der Lokführergewerkschaft GDL am Dienstagmorgen angelaufen. Einzelne Ausfälle sind noch möglich.

Nach einem fünftägigen Streik bei der Deutschen Bahn ist der Zugverkehr in Niedersachsen am Dienstagmorgen wieder angelaufen.

Der fünftägige Streik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn ist beendet. Das sagte eine Bahn-Sprecherin nach dem Ende des Arbeitskampfes in der Nacht zum Dienstag. Die Bahn erwartet im Laufe des Tages in Niedersachsen wieder einen weitgehend normalen Betrieb für Pendler und Bahnreisende. Am frühen Morgen seien die Züge planmäßig gestartet, vereinzelt könne es allerdings noch zu Ausfällen kommen, sagte die Sprecherin. Kunden wird empfohlen, sich vor Fahrtantritt online oder telefonisch zu informieren, ob ihr Zug wie geplant fährt.

Weselsky: „Nach dem Streik ist vor dem Streik“

Der Personenverkehr war in Deutschland wegen des Streiks seit Donnerstagfrüh stark eingeschränkt, der Güterverkehr seit Mittwochnachmittag. Es war der dritte Ausstand im aktuellen Tarifstreit, erstmals hatte sich der Streik über ein ganzes Wochenende gezogen.

Die Bahn hatte eigenen Aussagen zufolge über das Wochenende zumindest jeden dritten Fernzug planmäßig fahren lassen. Im Regional- und S-Bahnverkehr war danach bundesweit ein Grundangebot von 40 Prozent der Züge unterwegs. Eine Annäherung zwischen beiden Seiten ist nicht in Sicht. „Nach dem Streik ist vor dem Streik“, hatte der Vorsitzende der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, am Montag vor Mitgliedern am Berliner Hauptbahnhof gesagt.

