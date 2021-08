Polizei sucht nach Mann in der Weser

Die Suche nach einem in der Weser in Hannover-Münden treibenden Mann ist am Sonntag fortgesetzt worden. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk waren mit Booten auf dem Fluss im Landkreis Göttingen unterwegs, teilte die Polizei mit. Bereits am Samstag hatte ein Großaufgebot an Rettungskräften aus Niedersachsen und Hessen zu Wasser und aus der Luft nach dem etwa 30- bis 40-Jährigen gesucht. Mehrere Zeugen hatten gemeldet, dass ein Mann mit den Armen winkend und um Hilfe rufend im Fluss treiben würde. Der Mann war zuerst im Bereich des Wesersteines in Hann. Münden und kurz danach etwas weiter flussabwärts unterhalb der Weserbrücke gesichtet worden. Auch Taucher, eine Drohne sowie ein Sonarboot und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Von dem Vermissten fehlte zunächst jedoch jede Spur.

Verstoß gegen Corona-Verordnungen: Polizei räumt Plätze in Hannover

Wegen Verstößen gegen Corona-Vorschriften hat die Polizei in Hannover am Wochenende mehrere öffentliche Plätze geräumt sowie Bars und Diskotheken ermahnt oder geschlossen. Bei Kontrollen von Lokalen am Samstag konnten fünf Gewerbetreibende entweder gar kein oder kein vollständiges Hygienekonzept für ihre Gäste nachweisen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten leiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Die Gastwirte wurden aufgefordert, die Missstände umgehend nachzubessern. Zwei Betreiber kamen dem nicht nach, weshalb die Lokale vorläufig geschlossen wurden. In einem Betrieb stellten die Beamten zudem fest, dass eine Feuerstätte ohne notwendigen Abzug betrieben wurde und angebrachte CO-Warner deaktiviert waren.

Bereits am Freitagabend hatte die Polizei einen öffentlichen Park in Hannover geräumt, in dem rund 150 meist Jugendliche feierten. Die Corona-Verordnungen wurden nicht eingehalten, es kam zu Ruhestörungen und Müll wurde liegen gelassen. Ein unbekannter Täter warf aus einer Gruppe heraus einen faustgroßen Stein auf eine Polizeibeamtin, die leicht verletzt wurde. Auch im Stadtteil Hannover-Linden feierten Jugendliche am Freitag lautstark mit Musik. Die Polizei rückte mehrfach aus, einige Feiernde verließen nach Aufforderung der Beamten die Orte, teilweise mussten die Bereiche aber auch geräumt werden.

Senior nach Maskenstreit zwangsweise aus Zug in Hannover geholt

Nach einem Maskenstreit hat die Bundespolizei einen Reisenden zwangsweise aus einem Zug in Hannover geholt. Der 76-Jährige befand sich in einem Intercity nach Berlin und wollte keine Mund-Nasen-Bedeckung aufsetzen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Zugbegleiter forderten den promovierten Akademiker am Freitag mehrfach dazu auf. Schließlich wurde er von der Weiterfahrt ausgeschlossen und sollte in Hannover aussteigen – was er aber nicht tat. Selbst den Bundespolizisten gelang es nicht, den Berliner zum freiwilligen Ausstieg zu bewegen. Als die Beamten das Gepäck an sich nahmen, wurde der Senior handgreiflich. Für sein Verhalten kassierte er Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs, Widerstands und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Radfahrerin wird bei Sögel von Auto angefahren

Eine E-Bike-Fahrerin ist von einem Auto im Landkreis Emsland angefahren und schwer verletzt worden. Die 39-Jährige war am Samstag auf einem Radweg in Sögel unterwegs, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine 60 Jahre alte Autofahrerin wollte nach rechts in eine Straße abbiegen und fuhr dabei gegen das Rad. Nach Polizeiangaben blieb die Autofahrerin unverletzt.

Motorradfahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß im Heidekreis

Ein Motorradfahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto im Heidekreis ums Leben gekommen. Der 25-Jährige hatte am Samstag bei Meinern eine Kolonne von vier Wagen überholt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In einer Rechtskurve kam ihm ein Pkw entgegen, beide Fahrzeuge prallten zusammen. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Insassen des Autos, eine 39-Jährige und ein 43 Jahre alter Mann, erlitten Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Motorradfahrer bei Unfall auf B248 schwer verletzt

Auf der Bundesstraße 248 hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, sei der 48-Jährige in Kalefeld im Landkreis Northeim am Samstagnachmittag auf ein anhaltendes Fahrzeug aufgefahren. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe des Unfalls waren zunächst unklar.

