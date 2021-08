Nach Busunglück bei Hannover – eine Tote, 15 Verletzte

Langenhagen. Auf einer Kreuzung in Langenhagen bei Hannover ist ein Lkw in die Seite eines Linienbusses geprallt. Ein Fahrgast starb. Es gibt viele Verletzte.

Der Zugführer der Feuerwehr Godshorn geht an einem stark beschädigten Linienbus an der Unfallstelle vorbei. Beim Zusammenprall eines Lkw mit einem Linienbus in Langenhagen ist am Montagabend ein Fahrgast im Bus tödlich verletzt worden.

Beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Lkw in Langenhagen bei Hannover sind am Montagabend eine 29-Jährige getötet und 13 weitere Fahrgäste teilweise schwer verletzt worden. Die Sattelzugmaschine ohne Auflieger sei an einer Kreuzung „offenbar mit voller Wucht“ seitlich in den Bus geprallt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Unfallursache sei noch unklar.

Die tödlich verletzte Frau habe im Bus gestanden und sei herausgeschleudert worden. Wie die Sprecherin sagte, wollte der Lkw an der Kreuzung geradeaus fahren – von rechts sei der Gelenkbus der Linie 480 gekommen. Es gebe Zeugen, die sagen, die Ampel sei zum Unfallzeitpunkt aus gewesen. Andere Zeugen würden aber andere Angaben machen. Es würden noch weitere Zeugen gesucht.

Kind mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Der 46 Jahre alte Lkw-Fahrer und der 45-jährige Busfahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Unter den verletzten Fahrgästen sind auch vier Kinder. Eines sei laut der Sprecherin schwer verletzt und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden.

Bus und Sattelzug seien durch den Aufprall schwer beschädigt worden. Der Bus habe eine deutliche Eindellung an der Seite, beim Lkw sei die Front zerstört.

Verkehrsbetriebe: „Schwerster Unfall der vergangenen Jahre“

Nach dem Unfall haben die Verkehrsbetriebe Üstra schockiert und bestürzt reagiert. „Es ist ein schwarzer Tag für den Nahverkehr in Hannover“, sagte Üstra-Sprecher Udo Iwannek am Dienstag der dpa. Er habe in den vergangenen Jahren keinen solch schweren Unfall im Nahverkehr in Hannover erlebt. „Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Getöteten und bei den Verletzten.“

Dieser Artikel wurde aktualisiert.

dpa

