Grenzwerte im Stufenplan anheben? Land prüft Corona-Strategie

Osnabrück. Trotz steigender Inzidenz ist die Lage in Krankenhäusern entspannt. Niedersächsische Landesregierung prüft Strategiewechsel in der Corona-Politik.

In vielen europäischen Ländern steigen die Infektionszahlen erneut in die Höhe. Davon wurden einige zu Hochinzidenzgebieten erklärt. Auch Deutschland bereitet sich auf die nächste Corona-Welle vor.

Die Landesregierung in Hannover prüft nach Angaben von Gesundheitsministerin Daniela Behrens verschiedene Optionen für eine neue Corona-Strategie. Dies sei eine Reaktion darauf, dass die Situation in den Krankenhäusern trotz steigender Inzidenzwerte weiterhin entspannt ist, berichtete die „Neue Osnabrücker Zeitung“. Es werde darüber nachgedacht, die Grenzwerte im Stufenplan deutlich anzuheben, sagte die SPD-Politikerin dem Blatt. „Die heutige 50 könnte dann deutlich höher angesetzt werden.“

Daniela Behrens: Denkbar, dass wir „hauptsächlich auf den Schutz besonders gefährdeter Bereiche setzen“

Alternativ hält Behrens es den Angaben zufolge für denkbar, „dass wir uns generell von der Reglementierung aller gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereiche verabschieden und stattdessen hauptsächlich auf den Schutz besonders gefährdeter Bereiche setzen“. Über beide Modelle werde in der Landesregierung diskutiert.

Corona-Grundregeln werden bleiben

Die Ministerin für Soziales und Gesundheit geht davon aus, „dass die absoluten Grundregeln wie Abstand, Hygiene, Maske und Lüften uns aber in jedem Fall weiter begleiten werden“.

dpa

