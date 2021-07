Test-Zentren in Niedersachsen zur Urlaubszeit stärker gefragt

Die niedersächsischen Corona-Testzentren sind im Urlaubsmonat Juli stärker besucht worden als noch im Monat zuvor. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) sind im Juli bislang rund 2,4 Millionen Tests abgerechnet worden. Im Juni seien es hingegen nur rund 1,6 Millionen Tests gewesen. Eine mögliche Erklärung für den Anstieg könnten laut KVN Reisen sein, für die Urlauber einen negativen Corona-Test vorlegen müssen.

Die KVN geht dennoch davon aus, dass eine Reihe von Zentren geschlossen wird – oder einige bereits geschlossen wurden. Der Rückgang würde sich bereits in der Abrechnung zeigen. „Wir werden weiterhin Testungen brauchen, aber nicht mehr in dem Umfang wie vor einigen Wochen“, sagte der stellvertretende KVN-Sprecher Uwe Köster. Insgesamt seien in Niedersachsen derzeit 615 Test-Zentren akkreditiert. Davon hätten im Juli noch 576 Zentren für beliebige Vormonate abgerechnet.

In Niedersachsen bieten nach Angaben des Gesundheitsministeriums daneben derzeit rund 2160 Arztpraxen, circa 750 Apotheken und 50 Zahnärzte Corona-Tests an. Diese Zahl habe sich in den vergangenen Wochen kaum verändert.

dpa

