Butjadingen. In einem unbeobachteten Moment war der Junge am Donnerstag unter Wasser geraten. Sein Bruder zog ihn aus der Nordsee.

Badeunfall in Niedersachsen Notfall am Nordseestrand: Achtjähriger rettet fünfjährigen Bruder

Ein Achtjähriger hat beim Baden in der Nordsee am Badestrand von Butjadingen in Niedersachsen seinen drei Jahre jüngeren Bruder aus dem Wasser gerettet. Ihm sei es mit Mühe gelungen, den untergegangenen Fünfjährigen wieder an die Wasseroberfläche zu bringen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Beide Kinder mit Unterkühlung ins Krankenhaus gefahren

Die beiden waren am Donnerstag mit ihrer Mutter baden, hatten sich aber etwas von ihr entfernt. In einem unbeobachteten Moment sei der Junge dann unter Wasser geraten. Zunächst hatte es geheißen, das Kind sei nicht ansprechbar, weshalb der Notarzt sofort mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen wurde. Die Information bestätigte sich aber nicht.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Beide Kinder wurden mit Unterkühlung zu Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Ebenfalls am Donnerstag war an der Ostsee ein Kleinkind von einer Seebrücke gefallen.

Mehr lesen:

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de