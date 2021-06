Niedersachsen bietet verkürzte Ausbildung für Pflegehelfer an

Um den Personalmangel in der Pflege zu bekämpfen, bietet Niedersachsen künftig eine verkürzte Ausbildung für Pflegehelfer an. (Symbolbild)

Um den Personalmangel in der Pflege zu bekämpfen, bietet Niedersachsen künftig eine verkürzte Ausbildung für Pflegehelfer an. Die Ausbildung zum Pflegeassistenten beziehungsweise zur Pflegeassistentin kann künftig für Menschen mit entsprechender Berufserfahrung oder fachverwandter Vorbildung von zwei auf ein Jahr verkürzt werden, wie das Gesundheitsministerium und die Bundesagentur für Arbeit am Montag in Hannover mitteilten. Menschen, die etwa während der Corona-Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren haben, solle der Wechsel in die Pflege erleichtert werden, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD).

Lesen Sie auch:

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ausbildung zur Pflegeassistenz: Duale Berufsausbildung als Vorreiter

Bereits erworbene Kompetenzen sollten stärker berücksichtigt und der Ausbildungsweg nicht unnötig in die Länge gezogen werden, erklärte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Aus der dualen Berufsausbildung lägen dazu gute Erfahrungen vor, die nun auf die Ausbildung zur Pflegeassistenz übertragen würden. Die Pflegeassistenz übernimmt Hilfsarbeiten in Pflegeeinrichtungen und unter Aufsicht der Fachkräfte auch große Teile der Versorgung von Pflegebedürftigen.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de