Hacker greift auf Personendaten von Niedersachsens Impfportal zu

Hannover. Der freundliche Hacker hat das Gesundheitsministerium auf die Sicherheitslücke hingewiesen. So wäre sie schnell geschlossen worden.

Ein Hacker hat sich Zugriff auf Personendaten des niedersächsischen Corona-Impfportals verschafft und danach das Gesundheitsministerium selber auf die Sicherheitslücke hingewiesen. Die Panne habe frühzeitig behoben werden können, bevor sie von weiteren Personen ausgenutzt werden konnte, teilte das Ministerium am Donnerstag in Hannover mit.

Freundlicher Hacker meldet sich per Mail

Der sogenannte freundliche Hacker habe sich am 7. Mai per Mail mit dem Hinweis gemeldet, dass es ihm gelungen sei, über das Impfportal Zugriff auf Namen und Adressen von registrierten impfwilligen Personen zu erhalten. Er habe keine Daten ausgespäht und wolle, dass die Lücke schnell geschlossen werde.

Betroffene Menschen sollen angeschrieben werden

Eine Überprüfung durch den Betreiber des Impfportals habe ergeben, dass die Datensätze von insgesamt 1258 registrierten Personen abgerufen oder angezeigt wurden, erklärte das Ministerium. Dies sei ausschließlich kurz vor der Meldung des Hinweisgebers erfolgt, so dass man davon ausgeht, dass alle Zugriffe dem „Friendly Hacker“ zuzurechnen sind. Die Betroffenen Menschen sollen in Kürze angeschrieben und informiert werden.

dpa