Niedersachsen bereitet Impftermine für dritte Priorität vor

Der Kreis der Corona-Impfberechtigten in Niedersachsen soll in Kürze deutlich größer werden. Das Land werde „in den nächsten Wochen“ allen Impfberechtigten aus der dritten Prioritätsgruppe die Terminanmeldung ermöglichen, erklärte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Hannover am Freitag. „Die Details werden derzeit vorbereitet und voraussichtlich in der kommenden Woche bekanntgegeben.“

Impfanmeldung für weitere Berufsgruppen

Bisher können aus der dritten Prioritätsgruppe nur Menschen, die 60 Jahre und älter sind, einen Impftermin vereinbaren. Vom 1. Mai an ist die Anmeldung auch für die Beschäftigten aller Schulformen sowie für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und den Einsatzdienst der Feuerwehr geöffnet. Darüber hinaus gehören zu der Impfgruppe unter anderem Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen sowie Beschäftigte der Kritischen Infrastruktur, wie Apotheker und Bestatter. Auch Mitarbeiter des Lebensmittelhandels sind in der Gruppe.

485.000 Menschen aus zweiter Prioritätsgruppe auf Liste

Mit Stand vom Freitag standen jedoch noch rund 485.000 Menschen aus der zweiten Prioritätsgruppe auf der Liste. „Die vorgenommenen Schritte der Öffnung der Priorisierung erfolgen grundsätzlich landesweit, es kann aber zu regionalen Unterschieden beispielsweise beim Start der Impfungen für Beschäftigte an den Schulen kommen, weil die Impfzentren ihre Einsatzpläne in eigener Zuständigkeit umsetzen“, erklärte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

