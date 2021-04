Abgeordneter redet zu längst verabschiedetem Gesetz

Während der Landtagssitzung in Hannover ging es am Mittwoch bei zwei Gesetzen um Wohnraum und Stadtentwicklung (Archivbild).

Während der Landtagssitzung in Hannover ging es am Mittwoch bei zwei Gesetzen um Wohnraum und Stadtentwicklung – der CDU-Abgeordnete Uwe Dorendorf ergriff nur versehentlich zu einem längst beschlossenen Regelwerk das Wort. So unterstrich er die Vorzüge des Wohnraumschutzgesetzes, dieses aber hatte der Landtag schon am 16. März verabschiedet.

Hinweis der Grünen an CDU-Abgeordneten

Der Grünen-Abgeordnete Christian Meyer als nächster Redner wies Dorendorf auf seinen Fehler hin. Anschließend wurde dann das zur Debatte stehende Gesetz zur sozialen Wohnraumförderung und der Förderung von Wohnquartieren einstimmig vom Landtag beschlossen.

dpa