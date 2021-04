Erstimpfungen der Beschäftigten im Justizvollzug weitgehend durch

Die Erstimpfungen der Beschäftigten im niedersächsischen Justizvollzug werden in dieser Woche fast abgeschlossen sein. Nahezu allen etwa 4000 Beschäftigen in den Gefängnissen sei in den vergangenen sechs Wochen ein Impfangebot gemacht worden, teilte das Justizministerium am Dienstag in Hannover mit. Die Impfbereitschaft sei hoch, sie liege zum Teil bei mehr als 96 Prozent.

„Die Beschäftigten in den Gefängnissen stehen seit nunmehr über einem Jahr unter einem erheblichen Druck. Infektionen müssen verhindert werden, das ist uns weitgehend gelungen“, sagte Justizministerin Barbara Havliza (CDU). Von den Beschäftigten hätten sich seit Beginn der Pandemie 76 mit dem Virus infiziert, hieß es.

Gemeinschaftseinrichtungen in der Pandemie: Besonderen Gefahren ausgesetzt

Die Gefangenen müssten weiter gut betreut werden und vor allem müsse die Sicherheit gewährleistet bleiben. Die Landesregierung entschied bewusst, das Personal in den 41 Einrichtungen des Justizvollzugs vorrangig zu impfen, weil Gemeinschaftseinrichtungen in der Pandemie besonderen Gefahren ausgesetzt sind.

Die Impfungen erfolgen überwiegend in den Impfzentren. Mobile Impfteams besuchten die Anstalten in Celle, Hameln, Hannover, Rosdorf und Sehnde. Die Impfung der Gefangenen richtet sich gegenwärtig nach der Priorisierung der Corona-Impfverordnung des Bundes. Neun über 70-jährige Gefangene wurden bereits geimpft. Havliza wies darauf hin, dass zügig mit der Impfung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gerichten und Staatsanwaltschaften begonnen werden müsse.

dpa