A7 bei Göttingen: Sattelzüge brennen vollständig aus

Ein Brand zweier abgestellter Sattelzüge auf einem Parkplatz der Autobahn 7 hat in der Nacht zum Dienstag einen Sachschaden in Höhe von circa 250.000 Euro verursacht. Die Fahrzeuge brannten vollständig aus, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Brandursache zunächst unklar

Ein Lkw-Fahrer wurde durch beißenden Geruch in seiner Fahrerkabine geweckt, bemerkte das Feuer am linken Vorderrad seines Sattelzuges und alarmierte den links neben ihm parkenden Fahrer. Dieser versuchte erfolglos seinen Lkw aus der Gefahrenzone zu fahren, das Fahrzeug fing ebenfalls Feuer. Die Sattelzüge hatten Stahl und Baustoffe geladen. Unklar war zunächst die Brandursache.

dpa