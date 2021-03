Psychiatrische Klinik Corona-Hotspot in Region Hannover

Hannover. In der Klinik in Sehnde wurden 74 Corona-Fälle registriert. Auch eine Einrichtung der Lebenshilfe in Peine-Burgdorf weist eine hohe Fallzahl auf.

In der Klinik in Sehnde wurden 74 Corona-Fälle registriert. Zahlreiche Fälle gab es auch in einer Einrichtung der Lebenshilfe in Peine-Burgdorf. (Symbolbild)

In einer psychiatrischen Klinik in der Region Hannover hat es einen größeren Corona-Ausbruch gegeben. Wie die Region am Donnerstag mitteilte, stellte das Gesundheitsamt in der Klinik in Sehnde 74 Corona-Fälle fest, darunter 18 beim Personal.

Einrichtung der Lebenshilfe in Peine-Burgdorf: 65 registrierte Corona-Fälle

Auch in einer Einrichtung der Lebenshilfe in Peine-Burgdorf wurden 65 Fälle registriert, 28 davon beim Personal. Weitere Testergebnisse stehen noch aus. Die Sieben-Tages-Inzidenz für die Region Hannover lag am Donnerstag laut Landesgesundheitsamt bei 130,4.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.