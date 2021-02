Niedersachsen hat ersten Astrazeneca-Impfstoff erhalten

Auch Niedersachsen hat eine erste Lieferung mit Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca bekommen. Der Impfstoff sei im Verteilzentrum angekommen, teilte eine Sprecherin des Sozial- und Gesundheitsministeriums in Hannover mit. Die erste Partie umfasst 33 600 Dosen Impfstoff. Die Verteilung auf die einzelnen Impfzentren werde derzeit vom Ministerium geplant und vorbereitet. „Das Land wird 100 Prozent der gelieferten Menge zeitnah nach Erhalt ausliefern“, hieß es. Am Samstag hatten mehrere Bundesländer Astrazeneca-Impfstoff erhalten - darunter Hessen, Thüringen, Berlin und Nordrhein-Westfalen.

Impfungen in niedersächsischen Impfzentren

Die Impfungen mit dem Astrazeneca-Präparat sollen in den niedersächsischen Impfzentren erfolgen. Wer ihn bekommt, legt die überarbeitete Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums fest. Demnach sind Menschen unter 65 Jahren aus der höchsten Prioritätengruppe berechtigt. „Zu denken ist dabei insbesondere an das Personal in der ambulanten Pflege und in besonders gefährdeten Bereichen der Krankenhäuser“, sagte die Sprecherin des niedersächsischen Gesundheitsministeriums. „Die entsprechenden Einrichtungen sollen von den Impfzentren direkt kontaktiert werden.“

