Hochwasseralarm im Flachland: Warnstufe 2 für die Ohre

Harz/Ohre. Die Wasserführung in den Flüssen ist in den letzten Tagen deutlich angestiegen. Nun ist das Hochwasser auch im Flachland angekommen.

Die Niederschläge sowie der Tauprozess der vergangenen Tage haben die Wasserführung in den Flüssen deutlich ansteigen lassen. Der Pegel der Ohre bei Wolmirstedt erreichte in der Nacht zum heutigen Freitag mit einem Wert von 2,10 m genau den Wert für die Hochwasseralarmstufe 2. Damit hat sich der Wasserstand innerhalb von zwei Tagen verdoppelt. Der Wasserstand blieb über Stunden konstant. Der aktuelle Pegel schwankt (Freitagvormittag) zwischen 2,08 Meter und 2,09 Meter.

Im Raum Haldensleben und in der Stadt Wolmirstedt sind Wiesen, Felder und Gärten überschwemmt. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nach derzetigen Stand aber nicht.

Hochwasserwarnungen für Flüsse im Harz

Wie Donnerstag berichtet, hat der Landesbetrieb für Hochwasserschutz Sachsen-Anhalt für die Flüsse im Harz Hochwasserwarnungen herausgegeben. Überall werde jetzt verstärkt überwacht.

Die Behörde gab bekannt: „Die Wasserstände weisen insbesondere oberhalb des Talsperrensystems eine steigende, ansonsten gleich bleibende Tendenz auf. Infolge der Niederschläge und des Tauwetters wird es zu einem weiteren Anstieg der Wasserführung kommen. Dabei ist das Erreichen bzw. Überschreiten von Richtwerten für Meldegrenzen und Alarmstufen 1 und 2 an den Hochwassermeldepegeln nicht ausgeschlossen.

Für kleinere Flussgebiete und für Flussoberläufe ist bei Starkregenereignissen, insbesondere wenn sie lokal begrenzt auftreten, das frühzeitige Erkennen einer Hochwassergefahr und die Herausgabe ortsgenauer Hochwasserwarnungen erschwert. Beachten Sie deshalb auch die aktuellen Wetter- und Unwetterwarnungen! Diese Warnung gilt bis zum 05.02.2021."

Alarmstufe 1: Ilse überschritt erste Warnmarke

Für die Ilse wurde bereits die Alarmstufe 1 ausgerufen. Am Donnerstagmorgen überschritt ihr Pegel in Ilsenburg die erste Warnmarke. Auch die Wasserstände der Holtemme in Derenburg und Groß Quenstedt steigen langsam an. Das Wehr in Groß Quenstedt ist weit geöffnet, um eine Überflutung zu verhindern. In allen Flüssen des Harzes und der Börde bereitet Treibholz Probleme.

