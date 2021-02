Hunde als Pandemie-Helfer in Niedersachsen

Hannover. In Hannover wird derzeit erforscht, wie zuverlässig Hunde eine Sars-CoV-2-Infektion anzeigen. In Finnland ist man schon weiter.

Joe macht sich keine Sorgen wegen der Corona-Pandemie, eifrig und unbekümmert sucht er nach den Spuren, die er erschnüffeln soll. Joe ist ein einjähriger Cockerspaniel - und ein Spürhund, der das Coronavirus riechen kann. Zwar gebe das Virus keinen Geruch ab, verändere aber den Stoffwechsel befallener menschlicher Zellen, erklärte Holger Volk, der Leiter der Klinik für Kleintiere an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover.

Die dann abgegebenen Stoffe könne der Hund riechen. Dass sich damit ungeahnte Möglichkeiten auftun, erkennt auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil: „Es ist ein hochinteressantes Mittel, Menschen nach und nach zu kontrollieren.“

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zum Thema:

Corona-Tests in Niedersachsen – Warten auf die Spürnasen

Könnten auf diese Weise zumindest kleinere Veranstaltungen oder Restaurantbesuche sicherer werden - dank speziell trainierter Spürhunde? Der SPD-Politiker kann es sich vorstellen, etwa auf Flughäfen oder an Grenzübergängen. Bei Großveranstaltungen winkt er aber ab. Es gibt Menschen, die Angst vor Hunden haben. Auch wird es schwer, Treffer zuzuordnen, wenn Hunde durch eine Menschenmenge laufen. Weil informierte sich am Mittwoch an der Tierärztlichen Hochschule über Einsatzmöglichkeiten von Corona-Spürhunden.

Der fantastische Geruchssinn von Hunden wird für so gut wie alles genutzt. Sie erschnüffeln Rauschgift, Sprengstoffe oder Bargeld, helfen Polizei und Zoll. „Im Polizeidienst wird das tagtäglich genutzt, da vertrauen wir auf die Spürhunde“, sagte Hans Ebbers von der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Hunde können Krankheiten wie Krebs oder Diabetes erkennen - oder eben Corona-Infektionen.

Im Sommer 2020 hatte ein Forscherteam unter Leitung der Hochschule eine Studie veröffentlicht, für die acht Spürhunde der Bundeswehr in Ulmen in Rheinland-Pfalz auf Sars-CoV-2 trainiert worden waren. Schon nach achttägigem Training konnten die Hunde von 1012 Speichel- oder Atemwegssekret-Proben 94 Prozent korrekt identifizieren. Es sei die erste Studie überhaupt, weitere seien eingereicht, erklärte Volk. „Was wir machen, ist Neuland.“ Etwa in Helsinki und Dubai kommen Corona-Spürhunde aber schon am Flughafen zum Einsatz.

Kurznasige Hunderassen nicht geeignet

Zum flächendeckenden Einsatz meint Volk: „Es gibt genügend Hunde.“ Die Tiere träfen innerhalb weniger Sekunden eine Entscheidung, damit seien sie schneller als Antigen-Schnelltests. Ein Nasen-Rachen-Abstrich für PCR-Tests sei nicht nötig. Der Einsatz der Spürhunde sei daher für größere Menschenansammlungen attraktiv. Im Projekt solle der Einsatz von Spürhunden im Zusammenspiel mit Antigen-Schnelltests und PCR-Testverfahren untersucht werden. Dafür solle es vier Veranstaltungen unter unterschiedlichen Bedingungen geben - wobei Teilnehmerzahl, Mindestabstand und die Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz variieren.

An der Tierärztlichen Hochschule Hannover trainierte das Team einige Beagle. Allerdings seien die meisten Hunderassen geeignet, die kurznasigen Rassen wie Boxer oder Mops aber nicht, erklärte Paula Jendrny, die ihre Doktorarbeit über die Corona-Spürhunde schreibt. Denn diese Rassen verfügten über weniger Riechschleimhaut.

Erschnüffeln des Virus ein Spiel

Ist das Training erst einmal absolviert, sieht alles ganz einfach aus. Das zeigten Cockerspaniel Joe und der dreijährige belgische Schäferhund Filou, eigentlich ein Minenspürhund, an der Probenmaschine: Aus deren sieben Löchern strömen unterschiedliche Gerüche. Wenn der Hund seine Nase länger in das Loch mit der Coronavirus-Probe steckt, spendet die Maschine Futter. Weder Joe noch Filou machten Fehler, schließlich ging es um eine Belohnung.

Für die Hunde sei das ein Spiel, erklärte Jendrny. „Die machen das total gerne.“ In der Maschine stecken Probengläser mit den Speichelproben, abgeschirmt durch eine Membran. Zwischen der Hundenase und der Probe sind mindestens 20 Zentimeter Abstand, so kann der Hund sich nicht anstecken. Bislang seien nicht viele Hunde auf Corona-Infektionen trainiert - das könne man aber schnell ändern.

Die Bundeswehr jedenfalls plane nicht, ihre rund 400 Diensthunde einzusetzen, erklärte der Sprecher der Streitkräftebasis, Ulrich Fonrobert. Zumindest nicht im Inland.

dpa