Beweisaufnahme im Abu-Walaa-Prozess soll abgeschlossen werden

Der wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung angeklagte Abu Walaa (hinter der Glaswand,r) steht am 2017 im Oberlandesgericht in Celle (Niedersachsen). Links neben Walaa die weiteren Angeklagten.

Der seit mehr als drei Jahren laufende Prozess gegen den mutmaßlichen Deutschland-Chef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Walaa, biegt auf die Zielgerade ein. Der Richter beabsichtige die Beweisaufnahme am nächsten Verhandlungstag zu schließen und die Plädoyers der Bundesanwaltschaft und der Verteidigung entgegenzunehmen, teilte das Oberlandesgericht Celle am Freitag mit. Der nächste Prozesstermin ist für Dienstag (26. Januar) geplant.

Radikalisierung im Ruhrgebiet und Raum Hildesheim

Dem Iraker Abu Walaa und drei Mitangeklagten wird vorgeworfen, junge Menschen vor allem im Ruhrgebiet und im Raum Hildesheim islamistisch radikalisiert und in die IS-Kampfgebiete geschickt zu haben. Sie stehen wegen Unterstützung des IS und Mitgliedschaft in der Terrormiliz seit September 2017 vor Gericht.

Die Strafkammer verwies darauf, dass trotz des angestrebten Endes weiterhin Beweisanträge gestellt werden könnten. Es gebe zudem noch Anträge, über die der Senat noch nicht entschieden habe. Daher sei unklar, ob die Schlussvorträge tatsächlich in der kommenden Woche beginnen könnten.

dpa