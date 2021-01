Niedersachsen: Welche Regelungen im verschärften Lockdown gelten

Zwar liegen die Corona-Zahlen in Niedersachsen weiterhin unter dem Niveau etlicher anderer Bundesländer, dennoch greift der bis Ende Januar verlängerte und verschärfte Lockdown auch hier.

Regeln zur weiteren Kontaktbeschränkung und Schließung von Läden und Einrichtungen sind nach der Bund-Länder-Verständigung zum Corona-Kurs einheitlich. Was den Schulunterricht und Beschränkungen in Hotspots und überlaufenen Ausflugszielen angeht, hat das Land indes Gestaltungsspielraum.

Ab wann greifen die verschärften Corona-Beschränkungen?

Frühestens ab Samstag, heißt es aus der Staatskanzlei. Der Text der Verordnung muss erstellt, juristisch überprüft und abgestimmt werden - all dies erfordert ein Minimum an Zeit. Betroffene können außerdem nicht quasi über Nacht mit neuen Beschränkungen konfrontiert werden.

In Landkreisen mit einer 7-Tages-Inzidenz über 200 soll die Bewegungsfreiheit auf 15 Kilometer um den Wohnort begrenzt werden. Plant das Land bereits solche Maßnahmen, wo drohen sie?

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will nicht ohne Weiteres zu so einer Maßnahme greifen und hat juristische Bedenken, ohne eine triftige Begründung im Einzelfall habe so eine Einschränkung vor Gericht nicht Bestand. Derzeit gibt es ohnehin keinen Landkreis, in dem die 7-Tage-Inzidenz an 200 heranreicht. Zuletzt war dies vor allem im Nordwesten in den Kreisen Cloppenburg, Oldenburg, Vechta und Grafschaft Bentheim der Fall.

Will die Landesregierung Ausflüge in den Harz und andere überlaufene Ziele mit Wintersportmöglichkeiten verbieten?

„Wir behalten uns ausdrücklich vor, auch tagestouristische Ausflüge zu verbieten, wenn die 7-Tages-Inzidenz die 200er Marke überschreitet“, kündete Weil am Dienstagabend an. „Schon jetzt bitte ich alle, auf Fahrten in den verschneiten Harz zu verzichten.“ Auch dort liegt die Inzidenz derzeit aber weit unter 200.

Was sind die Regelungen für Schulen und Kindergärten?

An Grundschulen gibt es in der ersten Woche nach den Ferien Distanzunterricht, anschließend bis Halbjahresende zwei Wochen Unterricht im Wechselmodell (Szenario B). An den weiterführenden Schulen wechseln die Klassen, in denen keine Abschlüsse anstehen, komplett ins Distanzlernen (Szenario C). Das gilt auch für die berufsbildendenden Schulen.

In den Abitur- und Abschlussklassen gibt es Unterricht in geteilten Klassen (Szenario B). Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6, die nicht in der Präsenzlerngruppe sind, ist eine Notbetreuung geplant. In den Kindertagesstätten gibt es eine Notbetreuung mit bis zu 50 Prozent der Gruppengröße.

Geht Niedersachsen beim Schulbetrieb einen Sonderweg?

Nein, auch angrenzende Bundesländer reduzieren den Präsenzunterricht weitgehend. Bremen und Hamburg bleiben bei der Regelung, dass die Schulpräsenzpflicht bis Ende des Monats aufgehoben ist. Das bedeutet, Erziehungsberechtigte und volljährige Schülerinnen und Schüler entscheiden selbst, ob sie am Präsenzunterricht teilnehmen. Auch in Schleswig-Holstein soll Distanzunterricht im Mittelpunkt stehen.

Wie reagieren Verbände auf die Einschränkung des Schulbetriebs?

Der Landesschülerrat kritisierte den Wechsel ins Homeschooling. Das Wechselmodell mit geteilten Klassen sei eine angemessenere Reaktion auf das Infektionsgeschehen, hieß es. Der Philologenverband unterstützte die Einschränkungen - Schulen seien keine Inseln, die mit dem Infektionsgeschehen nichts zu tun hätten.

Der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte merkte an, dass sich die verschleppte Digitalisierung der Schulen nun negativ auswirke. Es müsse alles getan werden, damit Schüler beim Distanzlernen nicht auf der Strecke bleiben.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisierte, Schulschließungen seien keine Lösung. Schon längst hätte in eine bessere Schutzausrüstung der Schulen investiert werden müssen, um Präsenzunterricht zu ermöglichen.

