Hannover: Taxi liefert mutmaßlichen Dieb und Beute bei Polizei ab

Ein Taxifahrer hat einen mutmaßlichen Einbrecher mitsamt seiner Beute in Hannover direkt bei der Polizei abgeliefert (Symbolbild).

Hannover. Als er ihn mit mutmaßlichem Diebesgut bezahlen wollte, reagierte der 56-jährige Taxifahrer und fuhr den Mann zur Polizei in Lahe.

Ein Taxifahrer hat einen mutmaßlichen Einbrecher mitsamt seiner Beute in Hannover direkt bei der Polizei abgeliefert. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Sonntag ließ sich der Fahrgast am Samstagmorgen zunächst zu einem geparkten Auto bringen, aus dem er Gegenstände in den Kofferraum des Taxis lud.

Mutmaßlicher Einbrecher will Taxifahrer mit Diebesgut bezahlen

Als er auf der Weiterfahrt mit mutmaßlichem Diebesgut, Alkohol oder Zigaretten, bezahlen wollte, reagierte der 56-jährige Taxifahrer und fuhr den Mann zur Polizei in Lahe. Die Beamten nahmen den 41-Jährigen fest. Er sollte am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

dpa