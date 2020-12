Hildesheim: Tödlicher Wohnungsbrand durch Zigarette ausgelöst

Ein Wohnungsbrand mit einer Toten in Hildesheim ist nach Erkenntnissen der Polizei durch eine Zigarette verursacht worden (Symbolbild).

Hildesheim. Die 82 Jahre alte Bewohnerin der Erdgeschosswohnung starb bei dem Feuer am vergangenen Mittwoch, wie die Polizei mitteilte.

Ein Wohnungsbrand mit einer Toten in Hildesheim ist nach Erkenntnissen der Polizei durch eine Zigarette verursacht worden. Die 82 Jahre alte Bewohnerin der Erdgeschosswohnung starb bei dem Feuer am vergangenen Mittwoch, wie die Polizei mitteilte.

Frau starb bei Wohnungsbrand in Hildesheim: Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Die pflegebedürftige Frau sei starke Raucherin gewesen. Das Feuer sei in der Nähe ihres Bettes entstanden. Hinweise auf Fremdverschulden lägen nicht vor. Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Nordstadt hatten sich selbst in Sicherheit gebracht.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Kommentarfunktion wurde für diesen Artikel deaktiviert.