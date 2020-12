Corona: Ministerin hofft auf Impfstart um den Jahreswechsel

In Niedersachsen hat der Aufbau von 37 Impfzentren bereits begonnen, bis Mitte Dezember sollen landesweit 50 Zentren für Impfungen gegen das Coronavirus bereitstehen. Das sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) am Montag in Hannover. Um den Jahreswechsel werde mit einem Start der Impfungen gerechnet. „Das hoffe ich sehr“, sagte die Ministerin. Für Lagerung und Transport des Impfstoffes habe das Land einen Vertrag mit dem Postdienstleister DHL geschlossen. Von zwei Zentrallagern aus solle er in die Zentren geliefert werden. Der besonders kühlbedürftige Impfstoff wird laut Reimann von einem Lager in den Niederlanden aus angeliefert, übrige Impfstoffe von einem Lager in Hessen aus.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Innenministerium erteilt für 28 von rund 50 Corona-Impfzentren sogenannte Einsatzaufträge

Im besonders stark belasteten Kreis Cloppenburg beginnen die Arbeiten für den Aufbau eines Impfzentrums am Montag in der Jugendherberge in Garrel, die derzeit nicht genutzt wird. Als eine der ersten startete am Samstag die Stadt Wilhelmshaven mit der Einrichtung einer Station in einem ehemaligen, leerstehenden Supermarkt in einem Gewerbegebiet. Rund 50 Kräfte von Technischem Hilfswerk und Feuerwehr waren beim Aufbau im Einsatz. Knapp 100 Menschen können dort täglich geimpft werden, sobald es losgeht. Bei Bedarf sollen weitere Impfstraßen ergänzt werden.

Die Kreise und kreisfreien Städte hatten bis vor einer Woche Zeit, Vorschläge für mögliche Standorte an das Land zu melden. Wie das niedersächsische Innenministerium mitteilte, wurden bis Freitag für 28 von rund 50 Impfzentren sogenannte Einsatzaufträge erteilt.

Lesen Sie auch:

Wann der Corona-Impfstoff verfügbar ist, ist noch unklar

Neben leerstehenden Gewerbeimmobilien wie in Wilhelmshaven sind auch Stadthallen, ehemalige Schulen oder Sporthallen als Impfzentren vorgesehen. In Hannover soll auf dem Messegelände geimpft werden.

Wann genau die Zentren ihre Arbeit aufnehmen können, ist noch unklar, da noch nicht absehbar ist, wann Impfstoffe verfügbar sind.

dpa