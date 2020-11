Die Ausstattung und Auslastung in den Krankenhäusern der Region ist momentan vergleichsweise entspannt. Beatmungsgeräte und Material, Schutzausrüstung für die Mitarbeiter stehen inzwischen ausreichend zur Verfügung. Drei Krankenhäuser der Region geben genauere Auskünfte.

Helios Klinik Herzberg

Entsprechend den aktuellen Bestimmungen halte die Helios Klinik Herzberg/Osterode stets ausreichend Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit sowie Betten auf Normalstation für Covid-19-Patienten frei, teilte das Krankenhaus auf Anfrage mit.

Um die Versorgung der Patienten in der Pandemie-Situation bestmöglich sicherzustellen und sich gegenseitig zu unterstützen, hätten die Helios Kliniken in Herzberg, Bad Gandersheim, Northeim, Salzgitter und Hildesheim zudem vor kurzem beschlossen, dass die Helios Klinik Bad Gandersheim erneut zentrales Krankenhaus für die Behandlung von nicht-intensivpflichtigen Covid-19-Patienten wird.

St. Martini Duderstadt

Das Krankenhaus St. Martini in Duderstadt hat auf seiner Intensivstation sieben Bettenplätze. Direkt an die Intensivstation angeschlossen ist die IMC, die Intensivüberwachungspflege als Bindeglied zwischen der Intensivstation und den Normalstationen, mit sechs zusätzlichen Überwachungsplätzen. Im Bedarfsfall könne die Beatmungskapazität aufgestockt werden, so Krankenhaus-Sprecherin Jennifer Krukenberg, „indem wir die IMC-Station umrüsten und so zwölf Beatmungsplätze zuzüglich eines Notfallbeatmungsgerätes haben.“ Insgesamt gebe es also 13 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit.

Seit 2. November gilt für das St. Martini wie für alle anderen Krankenhäuser der Region ein striktes Besuchsverbot für Besucher sowie nicht zwingend notwendige Begleitpersonen. Ausgenommen davon sind Besucher für schwerkranke, palliativ versorgte Patienten in der letzten Lebensphase und mit Unterbringung auf der Intensivstation.

Evangelisches Krankenhaus

Nach der ersten Corona-Welle habe sich die Zahl der Patienten auf der Intensivstation im Jahresverlauf wieder normalisiert, so der Sprecher des Evangelischen Krankenhauses Weende (EKW), Stefan Rampfel. Aktuell sei die Belegung wieder hoch, sodass durch die zusätzliche Versorgung von Covid-Patienten und die damit verbundenen aufwendigen Hygienemaßnahmen, eine hohe Belastung für das Personal am EKW bestehe. Die gleichzeitige Aufrechterhaltung von Normalbetrieb und Corona-Sondermaßnahmen setze die Krankenhäuser zusätzlich unter Druck.

Insgesamt seien seit März 62 Corona-Patienten im EKW behandelt worden, davon 22 auf der Intensivstation. In Monaten mit vielen Operationen (Januar und Februar 2020) war die Intensivstation deutlich stärker ausgelastet als in den Monaten, in denen Operationen zur Freihaltung von Intensiv-Kapazitäten verschoben worden sind.

