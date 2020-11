Professorin der Ostfalia erhält Wissenschaftspreis Niedersachsen

Der Göttinger Strafrechtler Kai Ambos und die Pflegewissenschaftlerin Martina Hasseler von der Ostfalia-Hochschule in Wolfsburg haben den jeweils mit 25.000 Euro dotierten Wissenschaftspreis Niedersachsen erhalten. Der Juraprofessor der Universität Göttingen sei unter anderem Richter am Kosovo-Sondertribunal, teilte das Wissenschaftsministerium in Hannover mit. Auch habe er als Gutachter in Fragen der Strafverfolgung argentinischer Militärs fungiert. Hasseler erarbeitete unter anderem Handlungsempfehlungen für den Umgang mit Covid-19-Patienten in Pflegeheimen. Sie lehrt an der Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaften. Beide wurden als „herausragende Wissenschaftler“ geehrt.

Insgesamt gab es 17 Preisträger, darunter 9 Studentinnen und Studenten, die teilweise im Team angetreten waren. Sie erhielten Preisgelder von insgesamt 119.000 Euro. Coronabedingt wurde auf eine Übergabe der Auszeichnungen vor Publikum verzichtet.

Sonderpreis für Innovationen in der digitalen Lehre wird erstmals verliehen

Erstmals wurde in diesem Jahr ein mit 10.000 Euro dotierter Sonderpreis für Innovationen in der digitalen Lehre verliehen. „Mit dem Sonderpreis würdigen wir besonderes Engagement bei der Bewältigung der durch die Covid-19-Pandemie entstandene Herausforderungen“, sagte Thümler. Ausgezeichnet wurden die hannoversche Professorin für Schulpädagogik, Katharina Müller, und ihr Team für ihr Projekt #LernenVernetzt: Angehende Lehrer unterstützen Lehrkräfte und Schüler beim digitalen Lernen.

Zum dritten Mal gab es eine mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung in der Kategorie „Lehre“ – sie ging an Kathrin Ottink, Professorin für Maschinenbau und Konstruktion an der Hochschule Emden-Leer.

