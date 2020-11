Das Wochenendwetter in Niedersachsen wird regnerisch

Das Wetter in Niedersachsen wird am Wochenende wolkig und regnerisch. Am Freitag ist es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) erst locker, später dicht bewölkt. An der Nordsee und Ems gibt es Regen, der sich gegen Abend ostwärts ausbreitet. Die Temperaturen steigen bis auf 13 Grad.

Niederschlagsauswertung Hydrologisches Jahr 2020 (11/2019 bis 10/2020): im Schwarzwald und den Alpen fiel am meisten Niederschlag, am wenigsten regnete es in Rheinhessen und im Osten pic.twitter.com/rsO5vVgJ7b — DWD Klima und Umwelt (@DWD_klima) November 11, 2020

Temperaturen steigen auf bis zu 16 Grad

Am Samstag ist es meist bedeckt, gebietsweise regnet es. Auch am Sonntag ist der Himmel von Wolken dominiert. Von Westen her zieht im Tagesverlauf Regen auf. Die Temperaturen erreichen laut DWD bis zu 15 Grad am Samstag und bis zu 16 Grad am Sonntag.

dpa