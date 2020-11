Niedersachsens BUND lobt Kompromiss zum Artenschutz

Axel Ebeler, der stellvertretende Vorsitzender des BUND Niedersachsen (rechts), sieht das Land Niedersachsen nach der jüngsten Einigung auf dem richtigen Weg in Sachen Artenvielfalt und Umweltschutz. Umweltminister Olaf Lies kündigte regelmäßige Kontrollen zu den erreichten Zielen an.

Hannover. Die neuen Maßnahmen seien beispielhaft: Grünland, Vögel, Gewässer und mehr sollen besser geschützt werden. Am Dienstag ist der Landtag am Zug.

Die Umweltschutzorganisation BUND hat den Schulterschluss mit Politik und Landwirtschaft für mehr Artenschutz in Niedersachsen begrüßt. Nachdem man jahrelang auf „katastrophale Zustände“ im Naturschutz hingewiesen habe, seien die gemeinsam verhandelten Maßnahmen, die der Landtag am Dienstag beschließen soll, ein Schritt in die Richtung, sagte BUND-Landesvize Axel Ebeler am Montag in Hannover. „Im Agrarland Nummer eins ist das beispielhaft.“

Ebeler hob insbesondere Verbesserungen beim Gewässerschutz hervor - dort habe Niedersachsen besonders großen Nachholbedarf im Vergleich zu anderen Ländern. Zudem seien neue Vorgaben zum Schutz von Vögeln und Grünland geplant, auch Streuobstwiesen würden gesichert. Beim Einsatz von Pestiziden werde der BUND allerdings auch künftig auf noch härtere Vorgaben pochen: „Das ist unsere Pflicht.“

Umweltminister Lies: Nicht nur Landwirtschaft, auch Einzelhandel und Verbraucher ins Boot holen

Umweltminister Olaf Lies sprach von einem „Aufbruchsignal“ für den Artenschutz. Jährlich solle überprüft werden, ob die gesteckten Ziele erreicht werden. Darüber hinaus kündigte der SPD-Politiker Diskussionen mit Einzelhandel und Verbrauchern an, damit die Landwirtschaft auch mit den neuen Auflagen am Markt bestehen kann.

Während die Landesregierung im Ringen um mehr Artenschutz auf eine enge Einbindung der Landwirtschaft gesetzt hatte, lief parallel dazu ein von den Grünen unterstütztes Volksbegehren mit ähnlichen Zielen. Als sich abzeichnete, dass die Regierung mit ihrem sogenannten „Niedersächsischen Weg“ viele der Forderungen umsetzt, kündigten Umweltschützer und Grüne jedoch an, das Begehren zu stoppen.

