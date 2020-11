Präsidentin Andretta sieht Landtag in der Krise handlungsfähig

Auch in der Corona-Krise hat der Niedersächsische Landtag aus Sicht von Präsidentin Gabriele Andretta seine Handlungsfähigkeit und die Demokratie wahren können. Zu Recht forderten Abgeordnete dennoch eine größere Einbindung des Parlaments, sagte Andretta im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Wichtig sei, dass das Parlament das Vertrauen in Entscheidungen stärke und sie transparent mache, sagte die SPD-Politikerin, die seit drei Jahren als erste Frau dem Landtag vorsteht.

Gabriele Andretta (59) gehört dem niedersächsischen Landtag seit 1998 an, seit November 2017 ist sie als erste Frau dessen Präsidentin. Von 2005 bis 2013 war Andretta Vizechefin der SPD-Fraktion. (Archivbild) Foto: Moritz Frankenberg / dpa

Seit Monaten bestimmt die Corona-Krise die Arbeit der Landespolitik. Wie hat der Landtag diese Herausforderung bisher gemeistert, wie steht es um die stärkere Einbindung des Parlaments in die konkreten Verordnungen und Beschlüsse?

Andretta: Das Parlament blieb in dieser schwierigen Zeit immer arbeits- und handlungsfähig. Der Landtag trat mehrmals zu Sondersitzungen zusammen, um rasch auf die Entwicklungen der Pandemie reagieren zu können und Hilfsprogramme auf den Weg zu bringen. Die Abgeordneten nahmen ihr Recht auf Auskunft und Unterrichtung durch die Landesregierung intensiv wahr, der Gesundheitsausschuss tagte teilweise mehrmals wöchentlich, ein Corona-Sonderausschuss wurde eingerichtet. Kurzum, der Landtag hat sich in der Krise bewährt, die Demokratie ist nicht außer Kraft gesetzt. Ich bin jedoch überzeugt: Je länger Grundrechtseinschnitte dauern, umso mehr bedarf es der Legitimation durch den Gesetzgeber. Daher wird auch von Abgeordneten – ich finde zu Recht – gefordert, dass die Parlamente eine größere Rolle spielen müssen.

Nicht erst seit der Corona-Epidemie, aber vor diesem Hintergrund erneut wird von einigen Gruppen die Legitimität und Glaubwürdigkeit der Politik in Gänze in Frage gestellt. Hat sich vor diesem Hintergrund die Debattenkultur im Landtag verändert, gibt es ein verstärktes Bemühen um Respekt und Sachlichkeit, möglicherweise auch ein besseres Erklären von politischem Handeln?

Stimmt, die Behauptung, dass Vertreter etablierter Parteien Politik gegen den „wahren Volkswillen“ machen und ihnen nicht zu trauen ist, ist nicht neu. Sie gehört zum Arsenal von Rechtspopulismus und Verschwörungsglauben. Auch wenn diese Demokratieverächter sich aktuell lautstark zu Wort melden, so sind sie doch nur eine kleine Minderheit. Die große Mehrheit der Menschen trägt die Maßnahmen zum Infektionsschutz mit. Ein wichtiger Punkt ist dabei das Vertrauen in die Entscheidungen der Politik. Dieses zu stärken, dazu können die Parlamente entscheidend beitragen. Hier spiegeln sich in den Debatten die Sorgen, Ängste und Wünsche der Menschen wider. Die Regierung muss die Maßnahmen erklären, die Abgeordneten streiten um die Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen und ringen um die besten Lösungen – transparent, öffentlich und nachvollziehbar. Ich erlebe, dass der Niedersächsische Landtag ein sehr streitbares Parlament mit einer guten Debattenkultur ist. Genauso soll es auch sein.

Sie haben mehr Familienfreundlichkeit in der Politik gefordert, insbesondere eine stärkere Beteiligung von Frauen. Gibt es hier in Niedersachsen die Aussicht auf Fortschritt?

Ich denke, es besteht unter den demokratischen Parteien Einigkeit, dass wir mit dem geringen Anteil von weiblichen Abgeordneten im Niedersächsischen Landtag nicht zufrieden sein können. Umstritten ist jedoch der Weg, wie mehr Geschlechtergerechtigkeit erreicht werden kann. Es hat sich gezeigt, dass uns Freiwilligkeit nicht ans Ziel bringt. Deshalb bin ich sehr für ein Paritätsgesetz, das die Unterrepräsentation von Frauen im Parlament beendet – wohlwissend, dass ein solches Gesetz verfassungsrechtlich herausfordernd ist und zurzeit keine Mehrheit im Landtag zu haben scheint. Doch wer sich für mehr Gleichberechtigung engagiert, der weiß auch, wie enorm wichtig in der Politik der lange Atem ist und dass auch Rückschläge nicht entmutigen dürfen.

Erfolgreich haben Sie sich für einen Antisemitismusbeauftragten in Niedersachsen eingesetzt, auch gegen Rassismus und Hetze haben Sie sich immer wieder klar positioniert. Müsste der Landtag aus Ihrer Sicht noch sichtbarer als bisher als Hüter der Demokratie auftreten?

Der Niedersächsische Landtag ist die Herzkammer der Demokratie! Er stellt sich jeder Form von Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit entschlossen entgegen. Besonders jetzt, wo wir ein Erstarken antisemitischer Ressentiments beobachten, müssen wir wachsam sein, denn Worte – das hat uns zuletzt der Anschlag in Halle gelehrt – können schnell zu Taten werden. Der Staat kann jedoch nicht allein antisemitischen und antidemokratischen Kräften den Nährboden entziehen. Unsere Demokratie ist darauf angewiesen, dass Bürger und Bürgerinnen ihre Werte verteidigen und Zivilcourage zeigen.

dpa