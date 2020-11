Herbstliche Idylle am Kreuzteich in Riddagshausen.

Hannover. Mit maximal 12 Grad bleibt es novemberlich frisch. Am Sonntag sollen dichtete Wolken den Himmel verhängen.

Das Wetter am Wochenende in Niedersachsen: Nebel und Sonne

Das Wochenende bringt in Niedersachsen und Bremen in den nächsten Tagen voraussichtlich freundliches Wetter, aber auch etwas Nebel. Für den Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) neblig-trübes Wetter am Vormittag, im Laufe des Tages aber dann viel Sonne.

Die Temperaturen liegen der DWD-Prognose zufolge bei maximal 12 Grad.

Am Sonntag wird es wolkiger

Der Sonntag startet den Angaben zufolge ebenfalls teils neblig und teils freundlich. Im Tagesverlauf rechnet der DWD zunehmend mit einem Wolkenaufzug von Südwesten her. Jedoch soll es weitgehend trocken bleiben. Die erwartete Höchsttemperatur liegt bei 12 Grad.

dpa