Am Mittwochmorgen sollte man in Niedersachsen einen Schirm dabei haben. Es kann zu vereinzelten schauern kommen. (Symbolbild)

In Niedersachsen gibt es am Mittwoch einen Sonne-Wolken-Mix

Mal wolkig, mal sonnig: In Niedersachsen ist das Wetter in den kommenden Tagen wechselhaft. Es bleibt aber überwiegend trocken. Am Mittwoch kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Morgen vereinzelt zu Schauern kommen. Im weiteren Tagesverlauf bleibt es trocken und Sonne und Wolken wechseln sich ab. Die Temperaturen steigen bis auf 12 Grad.

Historischer start in den #November2020 in Teilen Europas mit vielen Tmax-/Tmin-Rekorden. Landesrekord mit 14,7°C (2015: 14,3°C) in Finnland. Aktuelle Tmin-/ Tmax-Karten für Europa auf https://t.co/rYPc827cuU https://t.co/BxyM6xXVIM pic.twitter.com/bEqIA0qQFA — DWD Klima und Umwelt (@DWD_klima) November 3, 2020

Am Donnerstag gibt es erst Sonnenschein

Am Donnerstag scheint zunächst die Sonne. Von der Nordsee ziehen im Tagesverlauf dichtere Wolken auf. Maximal werden 12 Grad erreicht. Der Freitag ist laut DWD vorwiegend bewölkt. Die Höchsttemperatur liegt bei 12 Grad.

dpa