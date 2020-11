Nach Anschlag in Wien keine konkrete Gefährdung in Niedersachsen

Nach dem mutmaßlich islamistischen Terroranschlag von Wien sieht das Land Niedersachsen derzeit keine konkrete Gefährdung. Die anhaltend hohe Gefahr dschihadistisch motivierter Gewalttaten bestehe aber auch in Deutschland weiter fort, teilte das niedersächsische Innenministerium am Dienstag in Hannover mit. Diese Bewertung des Bundeskriminalamts teile das Landeskriminalamt für Niedersachsen. Die Gefahrenlage werde „dynamisch“ auch in Abhängigkeit von aktuellen Ereignissen bewertet. Das Landeskriminalamt treffe alle für eine effektive Gefahrenabwehr notwendigen Maßnahmen.

Angaben zu konkreten Schutzmaßnahmen würden grundsätzlich nicht gemacht, teilte das Ministerium mit. Mit dem aktuellen Gefährderpotenzial im Zusammenhang mit politisch motivierter Kriminalität und religiöser Ideologie in Niedersachsen befassen sich die niedersächsischen Sicherheitsbehörden demnach ständig. Dabei würden aktuelle und weltweite Lageentwicklungen sowie islamistische Terrorfälle mit einbezogen. Attentäter von Wien war Anhänger der Terrormiliz IS Bei dem Anschlag am Montagabend hatte nach Angaben österreichischer Behörden ein Anhänger der radikalislamistischen Terrormiliz IS nahe der Hauptsynagoge in der Wiener Innenstadt um sich geschossen, dabei mindestens vier Menschen getötet und mehr als ein Dutzend weitere verletzt. Anschließend wurde er von der Polizei erschossen. Sein konkretes Motiv war zunächst unklar. Zunächst blieb auch unklar, ob es sich um einen Einzeltäter handelte. Mindestens vier Tote bei Terrorangriff in Wien Mindestens vier Tote bei Terrorangriff in Wien Lesen Sie mehr: Wien- Vier Todesopfer bei Anschlag – Täter Islamist

dpa