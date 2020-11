Pferd erschreckt: Kutsche landet in Wilhelmshaven im Graben

Wilhelmshaven. Hundegebell versetzte ein Kutschpferd so sehr in Panik, dass es von der Straße abkam und mitsamt Kutsche und Fahrgästen im Graben landete.

Ein Pferd hat sich in Wilhelmshaven vor einem bellenden Hund erschrocken und ist anschließend samt Kutsche in einen Graben gerutscht. In der Kutsche saßen vier Menschen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Menschen und Tiere unverletzt – Feuerwehr und Tierärztin im Einsatz

Das Pferd versuchte aus Panik auf einem schmalen Weg zu wenden und rutschte so in den Graben. Das Tier und die Passagiere blieben unverletzt. Die Feuerwehr befreite am Samstag unter der Aufsicht einer Tierärztin das Pferd aus seiner Lage. Die Kutsche wurde mit einem Traktor aus dem Graben geholt.

dpa