Barmer: Weniger Atemwegserkrankungen in Niedersachsen

Corona-Vorsichtsmaßnahmen wie Abstand halten, Hygiene und Maske wirken nach Einschätzung der Barmer Ersatzkasse auch gegen andere Atemwegserkrankungen. Der Anstieg und auch die Anzahl der entsprechenden Krankschreibungen fielen im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer aus, wie die Krankenversicherung unter Berufung auf eine aktuelle Analyse mitteilte.

Demnach stieg die Zahl der krankgeschriebenen eigenen Versicherten in Niedersachsen von Mitte August bis Anfang Oktober 2019 um 138 Prozent auf 57.613. Im laufenden Jahr liege der Zuwachs in dem Zeitraum bei 101 Prozent auf 37.777.

Zahl auch in Bremen gesunken

Regional falle die Zahl der Atemwegserkrankten unterschiedlich aus, teilte die Barmer mit. In Niedersachsen gab es einen Anstieg um 115 Prozent auf 3009 Krankschreibungen, während ein Jahr zuvor die Krankschreibungen wegen Atemwegserkrankungen noch um 124 Prozent auf 4525 stiegen.

In Bremen lag das Plus im laufenden Jahr sogar bei 215 Prozent, in absoluten Zahlen stieg die Zahl der Krankgeschriebenen von 54 auf 170. Ein Jahr zuvor betrug der Anstieg dort 130 Prozent auf 251 Fälle, absolut sank also auch in Bremen die Zahl der Atemwegserkrankten mit Krankschreibung.

Je 1000 Barmer-Versichertem gab es in Niedersachsen Anfang Oktober 8,8 Krankschreibungen wegen Atemwegserkrankungen, in Bremen waren es 10,7. Am höchsten lag der Anteil in Sachsen-Anhalt mit 12,1.

AHA-Regeln wirken „nachweislich“

Die deutlichen Abweichungen seien nicht allein mit unterschiedlichen Witterungsbedingungen zu erklären, urteilte die Barmer. Das bedeute, die sogenannten AHA-Regeln – Abstand, Hygiene, Alltagsmaske – wirkten „nachweislich“, sagte Barmer-Vorstandschef Christoph Straub. Das sei eine wichtige Botschaft: „Jeder Einzelne kann und muss etwas tun, um die sich zuspitzende Pandemie in den Griff zu bekommen.“

dpa